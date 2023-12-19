Заступник очільника Нацполіції Тишлек йде у відставку — що трапилось

Заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек. Фото: із соцмереж

Заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек написав заяву про відставку. Раніше в його родичів виявили російське громадянство.

Про це сам Тишлек повідомив у коментарі РБК-Україна.

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Відставка Тишлека

За словами Тишлека, він самостійно вирішив піти з посади заступника голови Нацполіції і наразі він чекає на розслідування ДБР.

"Я прийняв рішення написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК", — сказав він.

Що відомо про справу Тишлека

Раніше журналісти повідомили, що заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек орендує житло в російського бізнесмена. Його родичі, зокрема дружина, мають паспорт РФ, а теща свідомо підтримує війну та відвідує тимчасово окупований Крим.

Своєю чергою, Дмитро Тишлек вирішив звернутися до Державного бюро розслідувань, аби співробітники відомства перевірили інформацію журналістів Bihus.Info про його користування нерухомістю та автомобілем сім'ї партнера керівника ростовського кримінального угрупування. Також це стосується й інформації щодо паспорту РФ у його дружини.

Також ми писали, що Дмитро Тишлек продовжував отримувати зарплату. Це сталося попри те, що дисциплінарна комісія МВС проводила службове розслідування за матеріалами журналістського розслідування стосовно нього та членів його сім’ї.

Що відомо про заступника голови Нацполіції

Дмитро Тишлек усе життя працює в системі МВС та Нацполіції. Навесні цього року він був призначений на посаду заступника керівник Нацполіції. До того очолював столичний Департамент стратегічних розслідувань Нацполу, керував Департаментом захисту економіки в Дніпрі та Житомирі, а до російського вторгнення 2014 року — близько десяти років працював на Донеччині, звідки він родом.

Нагадаємо, що через розслідування Дмитро Тишлек тимчасово був відсторонений від своїх робочих обов'язків, однак 16 грудня він повернувся на роботу. За результатами службової перевірки, не було виявлено причин для його звільнення.