Відсторонений після скандалу заступник голови Нацполіції Тишлек повернувся на роботу

Заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек. Фото: телемарафон

Заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек, якого звинувачували у зв’язках із ростовським кримінальним угрупуванням та наявності російського паспорта у дружини, повернувся на роботу. За результатами службової перевірки, не було виявлено причин для його звільнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на відповідь Міністерства внутрішніх справ України.

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Що відомо про розслідування

Як відомо, під час розслідування, тобто з 28 жовтня по 28 листопада, Тишлека було відсторонено від посади. Вже 29 листопада він повернувся до виконання своїх службових обов'язків, проте для нього змінили їх та виключили координацію та спрямування діяльності підрозділів кримінальної поліції.

Відповідь МВС на запит Цензор.НЕТ

Відповідь МВС на запит Цензор.НЕТ

Відповідь МВС на запит Цензор.НЕТ

В МВС наголосили, що перевірка не показала "фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека з будь-якими кримінальними авторитетами".

Чи буде він проходити поліграф

Також у відомстві не мають підстав для направлення Тишлека на проходження поліграфу, а особисто він не говорив про таке бажання.

Своєю чергою там додали, що висновок щодо встановлення підстав для звільнення з посади Тишлека можна зробити після того, як будуть відомі результати розгляду матеріалів службового розслідування у НАЗК та ДБР.

Що відомо про справу Тишлека

Раніше журналісти повідомили, що заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек орендує житло в російського бізнесмена. Його родичі, зокрема дружина, мають паспорт РФ, а теща свідомо підтримує війну та відвідує тимчасово окупований Крим.

Своєю чергою Дмитро Тишлек вирішив звернутися до Державного бюро розслідувань, аби співробітники відомства перевірили інформацію журналістів Bihus.Info про його користування нерухомістю та автомобілем сім'ї партнера керівника ростовського кримінального угрупування. Також це стосується й інформації щодо паспорту РФ у його дружини.

Також ми писали, що Дмитро Тишлек продовжував отримувати зарплату. Це сталося попри те, що дисциплінарна комісія МВС проводила службове розслідування за матеріалами журналістського розслідування стосовно нього та членів його сім’ї.