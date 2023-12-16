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Отстраненный после скандала заместитель главы Нацполиции Тишлек вернулся на работу

16 декабря 2023 09:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Отстраненный после скандала заместитель главы Нацполиции Тишлек вернулся на работу
Заместитель председателя Нацполиции Дмитрий Тишлек. Фото: телемарафон
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек, обвиняемый в связях с ростовской криминальной группировкой и наличии российского паспорта у жены, вернулся на работу. По результатам служебной проверки, не были выявлены причины для его увольнения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на ответ Министерства внутренних дел Украины.

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Что известно о расследовании

Как известно, в ходе расследования, то есть с 28 октября по 28 ноября, Тишлек был отстранен от должности. Уже 29 ноября он вернулся к исполнению своих служебных обязанностей, однако для него изменили их и исключили координацию и направление деятельности подразделений криминальной полиции.

Тишлек вернулся на работу
Ответ МВД по запросу Цензор.НЕТ
Тишлек вернулся на работу
Ответ МВД по запросу Цензор.НЕТ
Тишлек вернулся на работу
Ответ МВД по запросу Цензор.НЕТ

В МВД подчеркнули, что проверка не показала "фактов, свидетельствующих о наличии связей Тишлека с какими-либо криминальными авторитетами".

Будет ли он проходить полиграф

Также в ведомстве нет оснований для направления Тишлека на прохождение полиграфа, а лично он не говорил о таком желании.

В свою очередь, там добавили, что вывод об установлении оснований для освобождения от должности Тишлека можно сделать после того, как будут известны результаты рассмотрения материалов служебного расследования в НАПК и ГБР.

Что известно о деле Тишлека

Ранее журналисты сообщили, что замглавы Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек арендует жилье у российского бизнесмена. Его родственники, в частности жена, имеют паспорт РФ, а теща сознательно поддерживает войну и посещает временно оккупированный Крым.

В свою очередь Дмитрий Тишлек решил обратиться в Государственное бюро расследований, чтобы сотрудники ведомства проверили информацию журналистов Bihus.Info о его пользовании недвижимостью и автомобилем семьи партнера руководителя ростовской криминальной группировки. Также это касается и информации о паспорте РФ у его супруги.

Также мы писали, что Дмитрий Тишлек продолжал получать зарплату. Это произошло, несмотря на то, что дисциплинарная комиссия МВД проводила служебное расследование по материалам журналистского расследования в отношении Тишлека и членов его семьи.

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