Отстраненный после скандала заместитель главы Нацполиции Тишлек вернулся на работу

Заместитель председателя Нацполиции Дмитрий Тишлек. Фото: телемарафон

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек, обвиняемый в связях с ростовской криминальной группировкой и наличии российского паспорта у жены, вернулся на работу. По результатам служебной проверки, не были выявлены причины для его увольнения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на ответ Министерства внутренних дел Украины.

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Что известно о расследовании

Как известно, в ходе расследования, то есть с 28 октября по 28 ноября, Тишлек был отстранен от должности. Уже 29 ноября он вернулся к исполнению своих служебных обязанностей, однако для него изменили их и исключили координацию и направление деятельности подразделений криминальной полиции.

Ответ МВД по запросу Цензор.НЕТ

Ответ МВД по запросу Цензор.НЕТ

Ответ МВД по запросу Цензор.НЕТ

В МВД подчеркнули, что проверка не показала "фактов, свидетельствующих о наличии связей Тишлека с какими-либо криминальными авторитетами".

Будет ли он проходить полиграф

Также в ведомстве нет оснований для направления Тишлека на прохождение полиграфа, а лично он не говорил о таком желании.

В свою очередь, там добавили, что вывод об установлении оснований для освобождения от должности Тишлека можно сделать после того, как будут известны результаты рассмотрения материалов служебного расследования в НАПК и ГБР.

Что известно о деле Тишлека

Ранее журналисты сообщили, что замглавы Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек арендует жилье у российского бизнесмена. Его родственники, в частности жена, имеют паспорт РФ, а теща сознательно поддерживает войну и посещает временно оккупированный Крым.

В свою очередь Дмитрий Тишлек решил обратиться в Государственное бюро расследований, чтобы сотрудники ведомства проверили информацию журналистов Bihus.Info о его пользовании недвижимостью и автомобилем семьи партнера руководителя ростовской криминальной группировки. Также это касается и информации о паспорте РФ у его супруги.

Также мы писали, что Дмитрий Тишлек продолжал получать зарплату. Это произошло, несмотря на то, что дисциплинарная комиссия МВД проводила служебное расследование по материалам журналистского расследования в отношении Тишлека и членов его семьи.