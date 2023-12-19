Заместитель главы Нацполиции Тишлек уходит в отставку — что случилось

Заместитель председателя Национальной полиции Дмитрий Тишлек. Фото: из соцсетей

Заместитель председателя Национальной полиции Дмитрий Тишлек написал заявление об отставке. Ранее у его родственников было обнаружено российское гражданство.

Об этом сам Тишлек сообщил в комментарии РБК-Украина.

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Отставка Тишлека

По словам Тишлека, он самостоятельно решил уйти с должности заместителя главы Нацполиции и сейчас ждет расследования ДБР.

"Я принял решение написать рапорт об освобождении от должности заместителя председателя Нацполиции по собственному желанию. Подал подпись руководству. Также жду результатов расследования ДБР, которое, напомню, было начато именно по моему заявлению, и проверки НАПК", — сказал он.

Что известно о деле Тишлека

Ранее журналисты сообщили, что замглавы Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек арендует жилье у российского бизнесмена. Его родственники, в частности жена, имеют паспорт РФ, а теща сознательно поддерживает войну и посещает временно оккупированный Крым.

В свою очередь Дмитрий Тишлек решил обратиться в Государственное бюро расследований, чтобы сотрудники ведомства проверили информацию журналистов Bihus.Info о его пользовании недвижимостью и автомобилем семьи партнера руководителя ростовской криминальной группировки. Также это касается и информации о паспорте РФ у его супруги.

Также мы писали, что Дмитрий Тишлек продолжал получать зарплату. Это произошло, несмотря на то, что дисциплинарная комиссия МВД проводила служебное расследование по материалам журналистского расследования в отношении него и членов его семьи.

Что известно о заместителе главы Нацполиции

Дмитрий Тишлек всю жизнь работает в системе МВД и Нацполиции. Весной этого года он был назначен на должность заместителя руководителя Нацполиции. До этого возглавлял столичный Департамент стратегических расследований Нацпола, руководил Департаментом защиты экономики в Днепре и Житомире, а до российского вторжения в 2014 году — около десяти лет работал в Донецкой области, откуда он родом.

Напомним, что из-за расследования Дмитрий Тишлек временно был отстранен от своих рабочих обязанностей, однако 16 декабря он вернулся на работу. По результатам служебной проверки, не были выявлены причины для его увольнения.