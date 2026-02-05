Суд призначив іспитовий термін чоловіку, який застосував газовий балончик проти поліцейских

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Рівному судили чоловіка, як під час затримання біля ТЦК застосував газовий балончик проти двох поліцейських. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це стало відомо зі судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, вранці 29 липня 2025 року мешканця Хмельницької області затримали за вчинення протиправних дій. Поблизу будівлі Рівненського ТЦК чоловік навмисно застосував газовий балончик проти двох правоохоронців, розпиливши речовину їм в обличчя. Експертиза встановила, що внаслідок цього потерпілі зазнали хімічних опіків очей, які кваліфікували як легкі тілесні ушкодження.

Під час розгляду справи в суді обвинувачений повністю визнав провину та не заперечував пропозиції прокурора призначити покарання за скоєне кримінальне правопорушення.

Потерпілі правоохоронці на участі в судових засіданнях не наполягали та підтримали позицію прокурора щодо міри відповідальності.

Суд також встановив, що за місцем проживання чоловік має позитивну характеристику, на обліках у лікаря-нарколога та психіатра не перебуває, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Крім того, його батько є військовими Збройних сил України.

До пом’якшувальних обставин суд відніс щире каяття обвинуваченого та його сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Рішення суду

Рівненський міський суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого у навмисному заподіянні побоїв та легких тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів. За результатами розгляду справи чоловікові призначили покарання у вигляді одного року обмеження волі.

Водночас суд ухвалив рішення звільнити засудженого від реального відбування призначеного покарання, застосувавши іспитовий строк терміном на один рік.

