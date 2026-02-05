Суд назначил испытательный срок мужчине, который применил газовый баллончик против полицейских

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Ровно судили мужчину, который во время задержания возле ТЦК применил газовый баллончик против двух полицейских. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, утром 29 июля 2025 года жителя Хмельницкой области задержали за совершение противоправных действий. Вблизи здания Ровенского ТЦК мужчина намеренно применил газовый баллончик против двух правоохранителей, распылив вещество им в лицо. Экспертиза установила, что в результате этого потерпевшие получили химические ожоги глаз, которые квалифицировали как легкие телесные повреждения.

При рассмотрении дела в суде обвиняемый полностью признал вину и не отрицал предложения прокурора назначить наказание за совершенное уголовное преступление.

Потерпевшие правоохранители на участии в судебных заседаниях не настаивали и поддержали позицию прокурора относительно меры ответственности.

Суд также установил, что по месту жительства мужчина имеет положительную характеристику, на учете у врача-нарколога и психиатра не состоит, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Кроме того, его отец является военными Вооруженных сил Украины.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес искреннее раскаяние обвиняемого и его содействие раскрытию уголовного преступления.

Решение суда

Ровенский городской суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого в умышленном причинении побоев и легких телесных повреждений работникам правоохранительных органов. По результатам рассмотрения дела мужчине назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.

В то же время суд принял решение освободить осужденного от реального отбывания назначенного наказания, применив испытательный срок сроком на один год.

Напомним, недавно мы писали, что в Коломые на Ивано-Франковщине судили мужчину, который в Telegram сливал места пребывания ТЦК с повестками.

Также мы информировали, что в Ивано-Франковске состоялся суд по обращению мужчины, который считал свое задержание представителями ТЦК и полицейскими незаконным.