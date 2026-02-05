Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Применил газовый баллончик против полицейских возле ТЦК — наказал ли суд

Применил газовый баллончик против полицейских возле ТЦК — наказал ли суд

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 05:38
Суд назначил испытательный срок мужчине, который применил газовый баллончик против полицейских
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Ровно судили мужчину, который во время задержания возле ТЦК применил газовый баллончик против двух полицейских. За содеянное суд назначил определенное наказание. 

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, утром 29 июля 2025 года жителя Хмельницкой области задержали за совершение противоправных действий. Вблизи здания Ровенского ТЦК мужчина намеренно применил газовый баллончик против двух правоохранителей, распылив вещество им в лицо. Экспертиза установила, что в результате этого потерпевшие получили химические ожоги глаз, которые квалифицировали как легкие телесные повреждения.

При рассмотрении дела в суде обвиняемый полностью признал вину и не отрицал предложения прокурора назначить наказание за совершенное уголовное преступление.

Потерпевшие правоохранители на участии в судебных заседаниях не настаивали и поддержали позицию прокурора относительно меры ответственности.

Суд также установил, что по месту жительства мужчина имеет положительную характеристику, на учете у врача-нарколога и психиатра не состоит, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Кроме того, его отец является военными Вооруженных сил Украины.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес искреннее раскаяние обвиняемого и его содействие раскрытию уголовного преступления.

Решение суда

Ровенский городской суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого в умышленном причинении побоев и легких телесных повреждений работникам правоохранительных органов. По результатам рассмотрения дела мужчине назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.

В то же время суд принял решение освободить осужденного от реального отбывания назначенного наказания, применив испытательный срок сроком на один год.

Напомним, недавно мы писали, что в Коломые на Ивано-Франковщине судили мужчину, который в Telegram сливал места пребывания ТЦК с повестками.

Также мы информировали, что в Ивано-Франковске состоялся суд по обращению мужчины, который считал свое задержание представителями ТЦК и полицейскими незаконным.

суд Ровно полиция мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации