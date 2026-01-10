Запуск Росією Орєшніка по Львівщині був сигналом для США, вважає Чернєв

Єгор Чернев. Фото: Чернев/Facebook

Депутат Верховної Ради України Єгор Чернев вважає, що запуск ракети російської "Орєшнік" по Львівській області не був спрямований на досягнення воєнних цілей. Ця атака мала політичний сенс і адресувалася Сполученим Штатам.

Про це Чернєв повідомив в інтерв’ю журналістці Галині Остаповець для Новини.LIVE.

Чернєв про запуск ракети

Народний депутат України Єгор Чернєв зазначив, що удар міжконтинентальною балістичною ракетою "Орешніком" по території Львівщини є певним посланням. На фоні геополітичних провалів, які зараз має Кремль, це мала бути символічна відповідь російського диктатора Володимира Путіна Сполученим Штатам.

"Тому що вони не можуть відповісти Сполученим Штатом напряму, після затримання танкеру, після Венесуели. Фактично, там показали не тільки де місце Мадура, а й, фактично, Путіна. Це ж не нова його стратегія – там, де він не може на рівних відповідати, він відповідає тим, чим може, фактично, виплескуючи на нас свій гнів, як так би мовити", — зазанчив Чернєв.

Навіть кінетична енергія таких ударів завдає певних руйнувань, наголосив депутат. Він вважає, що масова атака на Київ – це комплексна відповідь на удар по резиденції Путіна (який ніхто не підтвердив).

"Але, чесно кажучи, мені здається, що весь світ вже з початку цього року побачив, що репутація Путіна як основного злодія, умовно кажучи, до якого весь 25-й рік всі прилаштовувалися і вмовляли дати закінчення війни, вже опустилася "нижче плінтусу", тому що Сполучені Штати показали свою силу і показали, що вони можуть діяти рішуче, не зважаючи на те, чи то Мадуро з союзником Росією, чи то російський танкер з російськими прапорами. І ось ця жалюгідна спроба показати свою силу виключно тут в Україні, а не відповідати Штатам – це єдина, я думаю, причина такої реакції", — додав нардеп.

Нагадаємо, що Юрій Ігнат повідомив, чи дійсно саме "Орєшніком" РФ атакувала Львівщину. Наразі під час атаки фіксувалися елементи, схожі на ті, що застосовувалися під час удару по Дніпру

Раніше ми також інформували, що удар РФ ракетою "Орєшнік" по Львівщині міг мати не лише військову ціль, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). ТКремль, імовірно, намагався залякати ЄС і США.