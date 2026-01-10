Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Запуск Росією Орєшніка по Львівщині був сигналом для США — Чернєв

Запуск Росією Орєшніка по Львівщині був сигналом для США — Чернєв

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 20:36
Запуск Росією Орєшніка по Львівщині був сигналом для США, вважає Чернєв
Єгор Чернев. Фото: Чернев/Facebook

Депутат Верховної Ради України Єгор Чернев вважає, що запуск ракети російської "Орєшнік" по Львівській області не був спрямований на досягнення воєнних цілей. Ця атака мала політичний сенс і адресувалася Сполученим Штатам.

Про це Чернєв повідомив в інтерв’ю журналістці Галині Остаповець для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чернєв про запуск ракети 

Народний депутат України Єгор Чернєв зазначив, що удар міжконтинентальною балістичною ракетою "Орешніком" по території Львівщини є певним посланням. На фоні геополітичних провалів, які зараз має Кремль, це мала бути символічна відповідь російського диктатора Володимира Путіна Сполученим Штатам.

"Тому що вони не можуть відповісти Сполученим Штатом напряму, після затримання танкеру, після Венесуели. Фактично, там показали не тільки де місце Мадура, а й, фактично, Путіна. Це ж не нова його стратегія – там, де він не може на рівних відповідати, він відповідає тим, чим може, фактично, виплескуючи на нас свій гнів, як так би мовити", — зазанчив Чернєв. 

Навіть кінетична енергія таких ударів завдає певних руйнувань, наголосив депутат. Він вважає, що масова атака на Київ – це комплексна відповідь на удар по резиденції Путіна (який ніхто не підтвердив). 

"Але, чесно кажучи, мені здається, що весь світ вже з початку цього року побачив, що репутація Путіна як основного злодія, умовно кажучи, до якого весь 25-й рік всі прилаштовувалися і вмовляли дати закінчення війни, вже опустилася "нижче плінтусу", тому що Сполучені Штати показали свою силу і показали, що вони можуть діяти рішуче, не зважаючи на те, чи то Мадуро з союзником Росією, чи то російський танкер з російськими прапорами. І ось ця жалюгідна спроба показати свою силу виключно тут в Україні, а не відповідати Штатам – це єдина, я думаю, причина такої реакції", — додав нардеп.

Нагадаємо, що Юрій Ігнат повідомив, чи дійсно саме "Орєшніком" РФ атакувала Львівщину.  Наразі під час атаки фіксувалися елементи, схожі на ті, що застосовувалися під час удару по Дніпру

Раніше ми також інформували, що удар РФ ракетою "Орєшнік" по Львівщині міг мати не лише військову ціль, вважають  аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). ТКремль, імовірно, намагався залякати ЄС і США.

США володимир путін Дональд Трамп ракета Орєшнік
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації