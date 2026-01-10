Запуск Россией Орешника по Львовской области был сигналом для США, считает Чернев

Егор Чернев. Фото: Чернев/Facebook

Депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев считает, что запуск ракеты российской "Орешник" по Львовской области не был направлен на достижение военных целей. Эта атака имела политический смысл и адресовалась Соединенным Штатам.

Об этом Чернев сообщил в интервью журналистке Галине Остаповец для Новини.LIVE.

Чернев о запуске ракеты

Народный депутат Украины Егор Чернев отметил, что удар межконтинентальной баллистической ракетой "Орешником" по территории Львовщины является определенным посланием. На фоне геополитических провалов, которые сейчас имеет Кремль, это должен был быть символический ответ российского диктатора Владимира Путина Соединенным Штатам.

"Потому что они не могут ответить Соединенным Штатом напрямую, после задержания танкера, после Венесуэлы. Фактически, там показали не только где место Мадура, но и, фактически, Путина. Это же не новая его стратегия — там, где он не может на равных отвечать, он отвечает тем, чем может, фактически, выплескивая на нас свой гнев, так сказать", — отметил Чернев.

Даже кинетическая энергия таких ударов наносит определенные разрушения, подчеркнул депутат. Он считает, что массовая атака на Киев — это комплексный ответ на удар по резиденции Путина (который никто не подтвердил).

"Но, честно говоря, мне кажется, что весь мир уже с начала этого года увидел, что репутация Путина как основного вора, условно говоря, к которому весь 25-й год все пристраивались и уговаривали даты окончания войны, уже опустилась "ниже плинтуса", потому что Соединенные Штаты показали свою силу и показали, что они могут действовать решительно, несмотря на то, то ли Мадуро с союзником Россией, то ли российский танкер с российскими флагами. И вот эта жалкая попытка показать свою силу исключительно здесь в Украине, а не отвечать Штатам - это единственная, я думаю, причина такой реакции", — добавил нардеп.

Напомним, что Юрий Игнат сообщил, действительно ли именно "Орешником" РФ атаковала Львовскую область. Сейчас во время атаки фиксировались элементы, похожие на те, что применялись во время удара по Днепру

Ранее мы также информировали, что удар РФ ракетой "Орешник" по Львовской области мог иметь не только военную цель, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW). ТКремль, вероятно, пытался запугать ЕС и США.