Запрацювала єдина Агенція оборонних закупівель, — Шмигаль

Дата публікації: 1 січня 2026 13:52
Агенція оборонних закупівель Міноборони запрацювала з 1 січня
Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

З 1 січня в Україні новий етап реформи оборонного забезпечення. Відтепер усі закупівлі для потреб армії — від зброї та амуніції до пального й харчування — здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України (АОЗ).

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram.

Читайте також:

Як проводитимуть закупівлі для армії 

Шмигаль заявив, що запуск єдиної Агенції оборонних закупівель означає єдину точку відповідальності за сферу забезпечення та реалізацію комплексної стратегії постачання. Водночас Міністерство оборони, як і раніше, зберігає за собою функції формування політики та здійснення контролю.

Також роботу продовжить свою роботу наглядова рада АОЗ. Упродовж січня буде призначено членів на вакантні позиції на конкурсній основі. 

"Реформа оборонних закупівель триває з 2023 року та вже довела свою ефективність. Було здійснено відхід від паперової бюрократії та побудовано сучасну цифрову інфраструктуру в системі оборонного забезпечення", — зазначив міністр оборони.

За його словами, ключове досягнення — система DOT-Chain. Вона дозволила оцифрувати близько 70% документообігу у постачанні озброєння та тилових товарів. Серед інших важливих результатів також:

  • завчасне планування потреб і контрактування,
  • налагодження прямої взаємодії з військовими,
  • організація системної роботи з ринком.

Також Шмигаль сказав, що у 2026 році закупівельна агенція Міноборони зберігатиме стратегічний курс на цифровізацію, масштабування DOT-Chain та посилення ролі військових у прийнятті рішень через швидкі й адресні інструменти зворотного зв'язку.

Нагадаємо, раніше в НАБУ заявили про махінації з оборонними закупівлями. Бюро вже зверталося з відповідними запитами до Служби фінансового моніторингу.

Також ми писали, що Міноборони закупить спеціальні набори для поранених військових. На це виділять понад 37 мільйонів гривень.

Денис Шмигаль Міноборони армія закупівлі війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
