Агентство оборонных закупок Минобороны заработало с 1 января

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

С 1 января в Украине новый этап реформы оборонного обеспечения. Отныне все закупки для нужд армии — от оружия и амуниции до топлива и питания — будет осуществлять единое Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины (АОЗ).

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram.

Как будут проводить закупки для армии

Шмыгаль заявил, что запуск единого Агентства оборонных закупок означает единую точку ответственности за сферу обеспечения и реализацию комплексной стратегии снабжения. В то же время Министерство обороны, как и раньше, сохраняет за собой функции формирования политики и осуществления контроля.

Также работу продолжит свою работу наблюдательный совет АОЗ. В течение января будут назначены члены на вакантные позиции на конкурсной основе.

"Реформа оборонных закупок продолжается с 2023 года и уже доказала свою эффективность. Был осуществлен отход от бумажной бюрократии и построена современная цифровая инфраструктура в системе оборонного обеспечения", — отметил министр обороны.

По его словам, ключевое достижение — система DOT-Chain. Она позволила оцифровать около 70% документооборота в поставках вооружения и тыловых товаров. Среди других важных результатов также:

заблаговременное планирование потребностей и контрактирование,

налаживание прямого взаимодействия с военными,

организация системной работы с рынком.

Также Шмыгаль сказал, что в 2026 году закупочное агентство Минобороны будет сохранять стратегический курс на цифровизацию, масштабирование DOT-Chain и усиление роли военных в принятии решений через быстрые и адресные инструменты обратной связи.

