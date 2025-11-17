Оборонные закупки — Кривонос заявил, что НАБУ фиксирует проблемы с транзакциями

Семен Кривонос. Фото: пресс-служба Государственной инспекции архитектуры и градостроительства

Национальное антикоррупционное бюро фиксирует проблемы с отслеживанием средств, связанных с оборонными закупками. Бюро уже обращалось с соответствующими запросами в Службу финансового мониторинга.

Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос во время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности в понедельник, 17 ноября.

Кривонос отметил, что эти проблемы продолжаются уже давно. А запросы в Службу финмониторинга по движению этих средств и подозрительных транзакций НАБУ отправляло еще в феврале.

"Мы отправляли один за другим несколько запросов в Службу финансового мониторинга для того, чтобы получить данные о движении средств. Сейчас мы будем отправлять таких запросов гораздо больше. Они будут касаться отдельных фигурантов", — добавил он.

