Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В НАБУ заявили о махинациях с оборонными закупками

В НАБУ заявили о махинациях с оборонными закупками

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 13:46
обновлено: 13:46
Оборонные закупки — Кривонос заявил, что НАБУ фиксирует проблемы с транзакциями
Семен Кривонос. Фото: пресс-служба Государственной инспекции архитектуры и градостроительства

Национальное антикоррупционное бюро фиксирует проблемы с отслеживанием средств, связанных с оборонными закупками. Бюро уже обращалось с соответствующими запросами в Службу финансового мониторинга.

Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос во время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности в понедельник, 17 ноября.

Реклама
Читайте также:

НАБУ анонсировало увеличение запросов в Службу финмониторинга

Кривонос отметил, что эти проблемы продолжаются уже давно. А запросы в Службу финмониторинга по движению этих средств и подозрительных транзакций НАБУ отправляло еще в феврале.

"Мы отправляли один за другим несколько запросов в Службу финансового мониторинга для того, чтобы получить данные о движении средств. Сейчас мы будем отправлять таких запросов гораздо больше. Они будут касаться отдельных фигурантов", — добавил он.

Напомним, недавно в Киеве задержали главу одной из политических партий, который за деньги обещал депутатский мандат.

Также масштабную коррупционную схему НАБУ обнаружило в Энергоатоме.

НАБУ оборонная сфера закупки финансовый мониторинг Семен Кривонос
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации