Оборонные закупки — Кривонос заявил, что НАБУ фиксирует проблемы с транзакциями

В НАБУ заявили о махинациях с оборонными закупками
Национальное антикоррупционное бюро фиксирует проблемы с отслеживанием средств, связанных с оборонными закупками. Бюро уже обращалось с соответствующими запросами в Службу финансового мониторинга.
Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос во время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности в понедельник, 17 ноября.
НАБУ анонсировало увеличение запросов в Службу финмониторинга
Кривонос отметил, что эти проблемы продолжаются уже давно. А запросы в Службу финмониторинга по движению этих средств и подозрительных транзакций НАБУ отправляло еще в феврале.
"Мы отправляли один за другим несколько запросов в Службу финансового мониторинга для того, чтобы получить данные о движении средств. Сейчас мы будем отправлять таких запросов гораздо больше. Они будут касаться отдельных фигурантов", — добавил он.
Напомним, недавно в Киеве задержали главу одной из политических партий, который за деньги обещал депутатский мандат.
Также масштабную коррупционную схему НАБУ обнаружило в Энергоатоме.
