Оборонні закупівлі — Кривонос заявив, що НАБУ фіксує проблеми з транзакціями

Національне антикорупційне бюро фіксує проблеми з відстеженням коштів, повʼязаних з оборонними закупівлями. Бюро вже зверталося з відповідними запитами до Служби фінансового моніторингу.

Про це заявив очільник НАБУ Семен Кривонос під час засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки у понеділок, 17 листопада.

Кривонос зазначив, що ці проблеми тривають вже давно. А запити до Служби фінмоніторингу щодо руху цих коштів та підозрілих транзакцій НАБУ відправляло ще у лютому.

"Ми відправляли один за одним кілька запитів до Служби фінансового моніторингу для того, щоб отримати дані щодо руху коштів. Зараз ми будемо відправляти таких запитів набагато більше. Вони будуть стосуватися окремих фігурантів", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали очільника однієї із політичних партій, який за гроші обіцяв депутатський мандат.

Також масштабну корупційну схему НАБУ виявило в Енергоатомі.