У НАБУ заявили про махінації з оборонними закупівлями

У НАБУ заявили про махінації з оборонними закупівлями

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 13:46
Оновлено: 14:10
Оборонні закупівлі — Кривонос заявив, що НАБУ фіксує проблеми з транзакціями
Семен Кривонос. Фото: пресслужба Державної інспекції архітектури і містобудування

Національне антикорупційне бюро фіксує проблеми з відстеженням коштів, повʼязаних з оборонними закупівлями. Бюро вже зверталося з відповідними запитами до Служби фінансового моніторингу.

Про це заявив очільник НАБУ Семен Кривонос під час засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки у понеділок, 17 листопада.

Читайте також:

НАБУ анонсувало збільшення запитів до Служби фінмоніторингу

Кривонос зазначив, що ці проблеми тривають вже давно. А запити до Служби фінмоніторингу щодо руху цих коштів та підозрілих транзакцій НАБУ відправляло ще у лютому.

"Ми відправляли один за одним кілька запитів до Служби фінансового моніторингу для того, щоб отримати дані щодо руху коштів. Зараз ми будемо відправляти таких запитів набагато більше. Вони будуть стосуватися окремих фігурантів", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали очільника однієї із політичних партій, який за гроші обіцяв депутатський мандат.

Також масштабну корупційну схему НАБУ виявило в Енергоатомі.

НАБУ оборонна сфера закупівлі фінансовий моніторинг Семен Кривонос
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
