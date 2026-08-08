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Головна Новини дня Запорука злагоджених дій: Буданов привітав з Днем Військ зв'язку та кібербезпеки

Запорука злагоджених дій: Буданов привітав з Днем Військ зв'язку та кібербезпеки

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 12:23
Буданов привітав Війська зв’язку та кібербезпеки ЗСУ
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов привітав військовослужбовців і фахівців Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ з професійним святом. Він наголосив на важливості цифрового простору та надійного зв’язку в сучасній війні. За його словами, фахівці Військ зв’язку та кібербезпеки забезпечують злагодженість дій українських військових і технологічну перевагу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова у суботу, 8 серпня.

Привітання Буданова з Днем Військ зв'язку та кібербезпеки

Буданов зазначив, що цифровий простір є невід’ємною частиною сучасної війни. Водночас він наголосив, що надійний зв’язок має важливе значення для злагоджених дій військових на лінії фронту.

Керівник Офісу президента також привітав військовослужбовців і фахівців Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України. Він подякував їм за холоднокровність і професіоналізм, а також за технологічну перевагу, яку вони забезпечують українській армії щодня.

"Цифровий простір — невід’ємна частина сучасної війни. Надійний зв'язок — запорука злагоджених дій на лінії фронту.

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Вітаю військовослужбовців і фахівців Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних сил. Ви — нервова система нашої армії. Дякую за холоднокровність, професіоналізм і технологічну перевагу, яку ви забезпечуєте щодня. Слава Україні!", — написав Буданов.

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Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 8 серпня в Україні вперше відзначають День Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ, який запровадив указом Володимир Зеленський 7 серпня. Нове свято об’єднало військових зв’язківців і фахівців із кібербезпеки, які забезпечують захищений зв’язок, управління військами та протидію кібератакам. Його запровадили для вшанування мужності й героїзму військовослужбовців, які захищають Україну від російської агресії.

Новини.LIVE також писали, що нещодавно керівник Офісу президента Кирило Буданов відвідав із робочим візитом Гатненську громаду на Київщині та ознайомився з розвитком місцевої інфраструктури. Він оглянув Гатненський ліцей із новим укриттям і низку соціальних проєктів, зокрема дитсадки, парк та Центр безпеки. Під час візиту також обговорили подальший розвиток громади, зокрема будівництво амбулаторій, протирадіаційного укриття та реабілітаційного центру для ветеранів.

Кирило Буданов кібербезпека День військ зв’язку Збройних Сил України
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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