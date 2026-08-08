Буданов привітав Війська зв’язку та кібербезпеки ЗСУ

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов привітав військовослужбовців і фахівців Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ з професійним святом. Він наголосив на важливості цифрового простору та надійного зв’язку в сучасній війні. За його словами, фахівці Військ зв’язку та кібербезпеки забезпечують злагодженість дій українських військових і технологічну перевагу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова у суботу, 8 серпня.

Привітання Буданова з Днем Військ зв'язку та кібербезпеки

Буданов зазначив, що цифровий простір є невід’ємною частиною сучасної війни. Водночас він наголосив, що надійний зв’язок має важливе значення для злагоджених дій військових на лінії фронту.

Керівник Офісу президента також привітав військовослужбовців і фахівців Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України. Він подякував їм за холоднокровність і професіоналізм, а також за технологічну перевагу, яку вони забезпечують українській армії щодня.

"Цифровий простір — невід’ємна частина сучасної війни. Надійний зв'язок — запорука злагоджених дій на лінії фронту.

Читайте також:

Вітаю військовослужбовців і фахівців Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних сил. Ви — нервова система нашої армії. Дякую за холоднокровність, професіоналізм і технологічну перевагу, яку ви забезпечуєте щодня. Слава Україні!", — написав Буданов.

Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 8 серпня в Україні вперше відзначають День Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ, який запровадив указом Володимир Зеленський 7 серпня. Нове свято об’єднало військових зв’язківців і фахівців із кібербезпеки, які забезпечують захищений зв’язок, управління військами та протидію кібератакам. Його запровадили для вшанування мужності й героїзму військовослужбовців, які захищають Україну від російської агресії.

Новини.LIVE також писали, що нещодавно керівник Офісу президента Кирило Буданов відвідав із робочим візитом Гатненську громаду на Київщині та ознайомився з розвитком місцевої інфраструктури. Він оглянув Гатненський ліцей із новим укриттям і низку соціальних проєктів, зокрема дитсадки, парк та Центр безпеки. Під час візиту також обговорили подальший розвиток громади, зокрема будівництво амбулаторій, протирадіаційного укриття та реабілітаційного центру для ветеранів.