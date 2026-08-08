Буданов поздравил войска связи и кибербезопасности ВСУ

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов поздравил военнослужащих и специалистов Войск связи и кибербезопасности ВСУ с профессиональным праздником. Он подчеркнул важность цифрового пространства и надежной связи в современной войне. По его словам, специалисты Войск связи и кибербезопасности обеспечивают слаженность действий украинских военных и технологическое превосходство.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова в субботу, 8 августа.

Поздравление Буданова с Днем войск связи и кибербезопасности

Буданов отметил, что цифровое пространство является неотъемлемой частью современной войны. В то же время он подчеркнул, что надежная связь имеет важное значение для слаженных действий военных на линии фронта.

Глава Офиса президента также поздравил военнослужащих и специалистов Войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины. Он поблагодарил их за хладнокровие и профессионализм, а также за технологическое преимущество, которое они ежедневно обеспечивают украинской армии.

"Цифровое пространство — неотъемлемая часть современной войны. Надежная связь — залог слаженных действий на линии фронта.

Читайте также:

Поздравляю военнослужащих и специалистов Войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил. Вы — нервная система нашей армии. Спасибо за хладнокровие, профессионализм и технологическое преимущество, которое вы обеспечиваете каждый день. Слава Украине!", — написал Буданов.

Скриншот сообщения Буданова/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 8 августа в Украине впервые отмечают День войск связи и кибербезопасности ВСУ, который был учрежден указом Владимира Зеленского 7 августа. Новый праздник объединил военных связистов и специалистов по кибербезопасности, которые обеспечивают защищенную связь, управление войсками и противодействие кибератакам. Его учредили в честь мужества и героизма военнослужащих, защищающих Украину от российской агрессии.

Новини.LIVE также сообщали, что недавно глава Офиса президента Кирилл Буданов посетил с рабочим визитом Гатненскую общину в Киевской области и ознакомился с развитием местной инфраструктуры. Он осмотрел Гатненский лицей с новым укрытием и ряд социальных проектов, в частности детские сады, парк и Центр безопасности. В ходе визита также обсудили дальнейшее развитие общины, в частности строительство амбулаторий, противорадиационного укрытия и реабилитационного центра для ветеранов.