Запоріжжя пережило понад 1000 ворожих ударів за добу: 12 людей постраждали

Атака РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Упродовж доби російські війська здійснили 1053 атаки по 45 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району постраждали 12 людей.

Про це заявив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Окупанти били авіацією, дронами та артилерією

Російська армія протягом доби завдала 1053 удари по 45 населених пунктах Запорізької області.

За словами Івана Федорова, внаслідок ворожих атак по обласному центру та Запорізькому району постраждали 12 людей.

Війська РФ здійснили 16 авіаційних ударів по Запоріжжю та низці населених пунктів області. Під атаками опинилися, зокрема, Комишуваха, Веселянка, Оріхів, Вільнянка та інші громади.

Також російські військові застосували 836 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дрони. Атаки зафіксували по Запоріжжю, Малокатеринівці, Балабиному, Степногірську, Оріхову, Гуляйпільському та десятках інших населених пунктів.

Крім цього, окупанти здійснили 201 артилерійський обстріл по містах і селах області.

За інформацією Федорова, до обласних служб надійшло 165 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та транспортних засобів.

Наслідки атак та обсяги пошкоджень наразі уточнюються.

Заява Івана Федорова. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE писали, що уночі та вранці 10 липня російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися три райони, пошкоджено АЗС і житлові будинки, одна людина постраждала.

Новини.LIVE інформували, що в Сумах помер один із постраждалих внаслідок російського удару керованими авіабомбами. Через це кількість загиблих унаслідок атаки зросла до п’яти людей.