Запити армії: Зеленський зустрівся з командиром Ляшком

Президент України Володимир Зеленський та командир 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу Олег Ляшко. Фото: Зеленський/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У п'ятницю, 3 липня, Президент Володимир Зеленський провів зустріч із командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу Олегом Ляшком. Під час розмови вони обговорили найактуальніші потреби українських військових та державні рішення, які можуть посилити підтримку захисників. Окрему увагу глава держави приділив необхідності зберігати єдність українського суспільства під час війни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

Зеленський провів розмову з Олегом Ляшком

За словами глави держави, розмова з командиром 432-го окремого полку безпілотних систем була відвертою та стосувалася насамперед потреб української армії на фронті. Цей підрозділ виконує бойові завдання на Донеччині, тому президент наголосив на важливості безпосереднього діалогу з військовими, які щодня беруть участь у бойових діях і можуть об'єктивно оцінити першочергові потреби війська.

Під час зустрічі Зеленський та Ляшко також обговорили, які рішення на державному рівні здатні зміцнити підтримку українських захисників та позитивно вплинути на моральний стан особового складу. Водночас Зеленський наголосив, що одним із ключових чинників стійкості України залишається єдність суспільства, адже будь-які внутрішні розбіжності лише грають на користь ворогу.

Президент подякував військовим за службу та підкреслив, що держава має й надалі дослухатися до тих, хто безпосередньо боронить Україну на передовій.

"Дуже щира розмова з Олегом Ляшком — із командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу. Підрозділ захищає нашу Донецьку область, і важливо почути, які запити армії найбільш вагомі зараз та які політичні кроки держави можуть додати мотивації нашим військовим. Єдність має значення, і не повинно бути приводів для розпорошення нашого суспільства. Дякую! Слава Україні!", — написав український лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 3 липня 2026 року Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ з професійним святом та подякував їм за захист українського неба. Він наголосив, що саме зенітники є основною силою, яка стримує російську авіацію та щодня знищує ракети, дрони й інші повітряні цілі. Також глава держави відзначив, що українські військові успішно опанували сучасні системи ППО.

Новини.LIVE також писали, що Зеленський подякував військовослужбовцям армійської авіації за мужність і самовіддану службу під час повномасштабної війни. За його словами, українські пілоти вже виконали тисячі бойових місій, підтримуючи війська на фронті, евакуюючи поранених та знищуючи ворожі цілі. Глава держави наголосив, що екіпажі щодня працюють у надзвичайно небезпечних умовах, захищаючи Україну та її громадян.