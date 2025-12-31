Відео
Запевнив у партнерстві — Цзіньпін привітав Путіна з Новим роком

Запевнив у партнерстві — Цзіньпін привітав Путіна з Новим роком

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 10:30
Сі Цзіньпін і Путін обмінялися новорічними привітаннями — деталі
Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: ADEK BERRY/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін обмінялися новорічними привітаннями. Вони заявили, що готові підтримувати відносини країн і "досягати нових результатів".

Про це повідомляють росЗМІ та пресслужба китайського МЗС

Сі Цзіньпін привітав Путіна з Новим роком

Під час привітання Цзіньпін сказав Путіну, що цьогоріч Пекін та Москва відзначали 80-ту річницю перемогу у війні опору китайського народу японській агресії. 

"Ми послали сильний сигнал світові: мир, справедливість і народ переможуть. 2025 рік також є роком, коли всеосяжне китайсько-російське стратегічне партнерство в нову епоху зробить вагомі кроки. Ми двічі зустрічалися в Пекіні та Москві, щоб провести поглиблений обмін думками з основних питань, що становлять взаємний інтерес", — йдеться в матеріалі. 

Також президент Китаю заявив, що він готовий підтримувати контакти з Путіним та спільно керувати китайсько-російськими відносинами "для досягнення нових результатів". 

Водночас Путін привітав Цзіньпіня навзаєм. Він побажав китайському народу щастя. У відомстві зазначили, що очільник Кремля сказав, що наступного року всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Китаєм "у нову епоху підтримуватиме хорошу тенденцію розвитку та досягне плідних результатів".

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, яка позиція Китаю щодо мирного плану США. Президент поки не бачить готовності КНР доєднатися до мирного треку. 

Також ми писали, як Китай причетний до ударів РФ по Україні. Було зафіксовано збільшення зв'язків Росії та Китаю.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
