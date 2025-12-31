Си Цзиньпин и Путин обменялись новогодними поздравлениями — детали

Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: ADEK BERRY/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями. Они заявили, что готовы поддерживать отношения стран и "достигать новых результатов".

Об этом сообщают росСМИ и пресс-служба китайского МИД.

Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Во время поздравления Цзиньпин сказал Путину, что в этом году Пекин и Москва отмечали 80-ю годовщину победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии.

"Мы послали сильный сигнал миру: мир, справедливость и народ победят. 2025 год также является годом, когда всеобъемлющее китайско-российское стратегическое партнерство в новую эпоху сделает весомые шаги. Мы дважды встречались в Пекине и Москве, чтобы провести углубленный обмен мнениями по основным вопросам, представляющим взаимный интерес", — говорится в материале.

Также президент Китая заявил, что он готов поддерживать контакты с Путиным и совместно управлять китайско-российскими отношениями "для достижения новых результатов".

В то же время Путин поздравил Цзиньпиня взаимно. Он пожелал китайскому народу счастья. В ведомстве отметили, что глава Кремля сказал, что в следующем году всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и Китаем "в новую эпоху будет поддерживать хорошую тенденцию развития и достигнет плодотворных результатов".

Напомним, ранее Зеленский сообщил, какова позиция Китая по мирному плану США. Президент пока не видит готовности КНР присоединиться к мирному треку.

Также мы писали, как Китай причастен к ударам РФ по Украине. Было зафиксировано увеличение связей России и Китая.