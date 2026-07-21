Запасів пального в Україні немає: експерт попередив про зростання цін на АЗС

АЗС BARS. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

В Україні вичерпалися накопичені запаси пального, які протягом кількох тижнів допомагали стримувати зростання вартості. Через російські атаки на паливну інфраструктуру та ситуацію на світових ринках трейдерам доведеться працювати без додаткових резервів. Водночас дефіциту пального не очікується, однак ціни на АЗС можуть зрости.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн.

Запаси дешевого пального в Україні вичерпалися

За словами Сергія Куюна, останні кілька тижнів український паливний ринок працював завдяки накопиченим запасам, які були дешевшими за нові постачання. Однак ці резерви вже використані, тому надалі трейдерам доведеться закуповувати пальне відповідно до поточної ситуації на ринку.

Експерт пояснив, що створювати додаткові запаси стало складніше через постійні російські атаки на нафтобази, звичайні заправні станції та загальну нестабільність на світових ринках.

Коментуючи ситуацію із запасами, Куюн зазначив, що ринок переходить до роботи без попередньо накопичених резервів.

"Майже три тижні ми трималися саме на запасах, які були дешевші. Але цей запас вичерпаний. Ми будемо зараз працювати повністю з коліс. І відповідно в умовах високого попиту на нас чекає дуже напружений період.", — сказав експерт.

Українським трейдерам доведеться шукати нові джерела постачання

Сергій Куюн зазначив, що додатковим фактором тиску на паливний ринок є ситуація в Європі. За його словами, країни ЄС передусім орієнтуються на власне споживання, а традиційні логістичні маршрути через європейські порти залишаються під загрозою політичних блокувань.

Як приклад експерт навів ситуації, коли навесні постачання через Польщу та Румунію зазнавали обмежень. Через це українським трейдерам доведеться шукати пальне на більш віддалених ринках, що може вплинути на його кінцеву вартість.

Водночас Куюн запевнив, що повторення ситуації 2022 року з дефіцитом пального та порожніми заправками не очікується. За його словами, український паливний ринок уже має досвід роботи в умовах кризи та готовий адаптуватися до нових викликів.

Однак стабільна наявність пального, за словами експерта, може коштувати дорожче для споживачів.

Новини.LIVE інформували, що через можливе знищення стаціонарних АЗС російськими ударами оператори можуть перейти на мобільний формат роботи. Експерт Олексій Кущ зазначив, що це може призвести до подорожчання пального для українців. За його словами, мобільні АЗС не матимуть додаткових сервісів, а заробіток мереж буде зосереджений лише на продажу пального.

Новини.LIVE також писали, що російські удари по українських АЗС не впливають на забезпечення Сил оборони. Військові використовують власні мобільні заправні комплекси, тому не залежать від цивільної паливної інфраструктури. У бригаді "Ахіллес" зазначили, що атаки РФ на АЗС спрямовані на тиск на цивільне населення та економіку України.