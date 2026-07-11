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Головна Новини дня Мобільні АЗС замість звичних заправок: українців попередили про здорожчання бензину

Мобільні АЗС замість звичних заправок: українців попередили про здорожчання бензину

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 17:05
Ціни на пальне в Україну можуть здорожчати — експерт про мобільні АЗС
АЗС в Україні. Фото: Новини.LIVE

У разі масового знищення стаціонарних автозаправних станцій внаслідок російських ударів оператори можуть перейти на мобільний формат роботи. Такий сценарій здатний призвести до подорожчання пального для споживачів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту "Світ на зламі"

Чи запровадять мобільні АЗС в Україні

Кущ заявив, що мобільні АЗС не зможуть забезпечувати той самий спектр послуг, який сьогодні пропонують стаціонарні автозаправні станції.

"Якщо перейдуть на мобільні АЗС, то ніякої кави, ніяких хот-догів там вже не буде. Власники мереж будуть заробляти виключно на продажу палива", — сказав експерт. 

Він пояснив, що нині значна частина прибутків мереж АЗС формується не від продажу бензину чи дизельного пального, а завдяки супутнім товарам і послугам — магазинам, кафе та іншим сервісам. У разі переходу на мобільний формат ці джерела доходу можуть зникнути.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на паливного експерта Дмитра Льоушкіна, за місяць Росія знищила 200 українських АЗС. Загалом в Україна є близько 5000 заправок. Ворожі атаки по автозаправних станціях стали системними. 

Водночас заступник командира 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич заявив, що атаки РФ на АЗС не впливають на логістику ЗСУ. Військові використовують власні мобільні заправні комплекси.

бензин АЗС Ціни на пальне ефір Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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