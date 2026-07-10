Атаки РФ на АЗС не впливають на військову логістику ЗСУ — деталі

Наслідки атаки РФ на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Атаки російських військ по українських автозаправних станціях не впливають на забезпечення Сил оборони. Військові використовують власні мобільні заправні комплекси, тому не залежать від цивільних АЗС.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив заступник командира 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич.

Удари по АЗС мають на меті тиск на цивільне населення

За словами Маляревича, російські атаки на цивільні об’єкти паливної інфраструктури не впливають на роботу української армії. Він пояснив, що військова логістика не залежить від стаціонарних цивільних автозаправних станцій.

Представник бригади зазначив, що Сили оборони використовують власні мобільні заправні комплекси, які забезпечують потреби військових підрозділів.

Водночас він вважає, що удари по АЗС пов’язані не з військовими цілями, а спрямовані на створення додаткового тиску на населення та економіку України.

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За його словами, російські війська таким чином намагаються завдати шкоди цивільній інфраструктурі, однак це не впливає на здатність українських військових виконувати бойові завдання.

"Ми нищимо російську нафтопереробку і логістику. У нас заводів нафтопереробки вже немає, тому вони думають, що ще можна знищити у нас — заправні станції. Військових це взагалі ніяк не стосується, тому що у нас є власна логістика та мобільні заправні комплекси, і ми не користуємося стаціонарними комплексами. Це терор місцевого населення і терор економічний. Тут треба продовжувати робити те, що ми робимо. Але наслідки, які вони мають, набагато більші. Сьогодні 43% російської нафтопереробки знищено", — заявив Олесь Маляревич.

Новини.LIVE повідомляли, що за останній місяць в Україні було зруйновано близько 200 автозаправних станцій із приблизно 5 тисяч діючих раніше. Росія може й надалі посилювати атаки на паливну інфраструктуру, адже забезпечити захист кожного такого об’єкта засобами протиповітряної оборони неможливо.

Новини.LIVE писали, що експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн заявив, що мобільні автозаправні станції не можуть стати повноцінним рішенням проблеми із забезпеченням пальним у разі російських атак. За його словами, такі об’єкти також залишаються вразливими до ударів.