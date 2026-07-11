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Главная Новости дня Мобильные АЗС вместо привычных заправок: украинцев предупредили о подорожании бензина

Мобильные АЗС вместо привычных заправок: украинцев предупредили о подорожании бензина

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Дата публикации 11 июля 2026 17:05
Цены на топливо в Украине могут вырасти — эксперт о мобильных АЗС
АЗС в Украине. Фото: Новини.LIVE

В случае массового уничтожения стационарных автозаправочных станций в результате российских ударов операторы могут перейти на мобильный формат работы. Такой сценарий может привести к подорожанию топлива для потребителей.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта "Світ на зламі".

Введут ли мобильные АЗС в Украине

Кущ заявил, что мобильные АЗС не смогут обеспечивать тот же спектр услуг, который сегодня предлагают стационарные автозаправочные станции.

"Если перейдут на мобильные АЗС, то никакого кофе, никаких хот-догов там уже не будет. Владельцы сетей будут зарабатывать исключительно на продаже топлива", — сказал эксперт.

Он пояснил, что в настоящее время значительная часть доходов сетей АЗС формируется не за счет продажи бензина или дизельного топлива, а благодаря сопутствующим товарам и услугам — магазинам, кафе и другим сервисам. В случае перехода на мобильный формат эти источники дохода могут исчезнуть.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по топливному рынку Дмитрия Леушкина, за месяц Россия уничтожила 200 украинских АЗС. Всего в Украине насчитывается около 5000 заправок. Вражеские атаки на автозаправочные станции стали систематическими.

В то же время заместитель командира 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич заявил, что атаки РФ на АЗС не влияют на логистику ВСУ. Военные используют собственные мобильные заправочные комплексы.

бензин АЗС Цены на топливо эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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