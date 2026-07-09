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Главная Новости дня Эксперт: Россия за месяц уничтожила 200 украинских АЗС

Эксперт: Россия за месяц уничтожила 200 украинских АЗС

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 09:09
Россия нападает на украинские АЗС: эксперт предупредил о новых угрозах
Последствия российского обстрела АЗС в Харькове 2 июля. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

За последний месяц в Украине было уничтожено около 200 автозаправочных станций из примерно 5 тысяч, которые работали до этого. Российские удары по топливной инфраструктуре могут усиливаться, поскольку защитить каждый объект системами ПВО невозможно.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил эксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

Россия повредила около 200 украинских АЗС

По словам Дмитрия Леушкина, атаки РФ по украинским АЗС стали системными, и эта тенденция продолжает набирать обороты.

Эксперт отметил, что российские удары направлены не только на военные объекты, но и на критическую инфраструктуру, которая обеспечивает стабильную работу экономики и повседневную жизнь граждан.

В то же время он не уточнил, какие именно регионы больше всего пострадали от атак и сколько времени может потребоваться для восстановления поврежденных заправочных станций.

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"ПВО над каждой АЗС не установишь. По моим расчетам, полгода может быть достаточно, чтобы ситуация стала критической. Россия наносит удары не только по прифронтовым территориям — например, это Пирятин или Кривой Рог. "Шахед" может долететь даже до Мукачево. На Google-картах есть координаты АЗС, поэтому найти расположение всех 5 тысяч объектов не составляет никакого труда. А то, как быстро туда могут долететь "Шахеды", можно легко просчитать. Россия ежедневно запускает около 300 "Шахедов". Часть из них достигает целей. И до незащищенных АЗС они будут долетать с большей вероятностью", — заявил эксперт.

Новини.LIVE сообщали, что с начала масштабных российских атак на топливную инфраструктуру Украины около 200 автозаправочных станций получили повреждения. Некоторые объекты были полностью уничтожены, другие получили частичные повреждения. В то же время окончательное количество пострадавших АЗС пока не установлено.

Новини.LIVE писали, что эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн заявил, что мобильные АЗС не смогут решить проблему обеспечения топливом в случае российских атак. По его словам, такие объекты также остаются уязвимыми для ударов РФ.

АЗС война в Украине прямой эфир Новини.LIVE
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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