Заморозки та дощі продовжаться: де завтра буде найхолодніше

Заморозки та дощі продовжаться: де завтра буде найхолодніше

Дата публікації: 21 квітня 2026 23:54
Прогноз погоди в Україні на середу 22 квітня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 22 квітня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про заморозки та опади у декількох областях. Вдень максимальна температура повітря буде +13 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 22 квітня від Укргідрометцентру

З півночі Європи на територію України продовжить надходити холодне повітря, тому вночі у більшості областей очікуються заморозки. Водночас вдень при малохмарній погоді повітря буде прогріватися. 

Прогноз погоди в Україні на 22 квітня
Погода в Україні 22 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики зазначають, що на сході країни буде помірний дощ, а вдень у Карпатах — невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Вночі в повітрі заморозки 0...-3 °С, у більшості південних областях +1...+6 °С, на поверхні ґрунту — 0...-3 °С. Вдень очікується +8...+13 °С, у Карпатах +3...+8 °С.



Через заморозки в повітрі у більшості областей синоптики оголосили другий рівень небезпечності. Крім того, через заморозки на поверхні ґрунту перший рівень небезпечності оголошено у Закарпатській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Заморозки в Україні 22 квітня
Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

Синоптик зазначила, що в Україні триватиме холодна погода. Вночі очікується +1...+4 °С, подекуди заморозки 0...-3 °С, а вдень — +8...+12 °С. Дощі будуть в Карпатах, у навколокарпатському регіоні та в східних областях.

Погода в Україні 22 квітня
Прогноз погоди в Україні на 22 квітня. Фото: Meteopost

А у Києві завтра буде сухо, але холодно. Вночі прогнозується +1...+3 °С, місцями заморозки. Вдень потепліє до +12 °С

"23-го квітня, у четвер, попереджаю, погода в Україні ускладниться і буде несприятливою — опади, часом навіть сильні опади, штормовий вітер", — зазначила Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog,  цього тижня в Україні очікується нестійка та холодна погода. Синоптики прогнозують опади, пориви вітру та заморозки у декількох областях.

А на початку квітня Грецію накрила масивна буря з африканського пилу, внаслідок чого декілька літаків не могли приземлитися, а пороми вимушено залишилися в портах.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

