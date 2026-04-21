Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Заморозки и дожди продолжатся: где завтра будет холоднее всего

Заморозки и дожди продолжатся: где завтра будет холоднее всего

Ua ru
Дата публикации 21 апреля 2026 23:54
Прогноз погоды в Украине на среду 22 апреля от Укргидрометцентра и Натальи Диденко
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 22 апреля, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о заморозках и осадках в нескольких областях. Днем максимальная температура воздуха будет +13 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 22 апреля от Укргидрометцентра

С севера Европы на территорию Украины продолжит поступать холодный воздух, поэтому ночью в большинстве областей ожидаются заморозки. В то же время днем при малооблачной погоде воздух будет прогреваться.

Прогноз погоди в Україні на 22 квітня
Погода в Украине 22 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что на востоке страны будет умеренный дождь, а днем в Карпатах — небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью в воздухе заморозки 0...-3 °С, в большинстве южных областях +1...+6 °С, на поверхности почвы — 0...-3 °С. Днем ожидается +8...+13 °С, в Карпатах +3...+8 °С.

Читайте также:

Из-за заморозков в воздухе в большинстве областей синоптики объявили второй уровень опасности. Кроме того, из-за заморозков на поверхности почвы первый уровень опасности объявлен в Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Заморозки в Україні 22 квітня
Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко

Синоптик отметила, что в Украине будет продолжаться холодная погода. Ночью ожидается +1...+4 °С, местами заморозки 0...-3 °С, а днем — +8...+12 °С. Дожди будут в Карпатах, в околокарпатском регионе и в восточных областях.

Погода в Україні 22 квітня
Прогноз погоды в Украине на 22 апреля. Фото: Meteopost

А в Киеве завтра будет сухо, но холодно. Ночью прогнозируется +1...+3 °С, местами заморозки. Днем потеплеет до +12 °С.

"23-го апреля, в четверг, предупреждаю, погода в Украине усложнится и будет неблагоприятной — осадки, порой даже сильные осадки, штормовой ветер", — отметила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, на этой неделе в Украине ожидается неустойчивая и холодная погода. Синоптики прогнозируют осадки, порывы ветра и заморозки в нескольких областях.

А в начале апреля Грецию накрыла массивная буря из африканской пыли, в результате чего несколько самолетов не могли приземлиться, а паромы вынужденно остались в портах.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации