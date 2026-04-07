Заморозки та дощ: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Заморозки та дощ: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Дата публікації: 7 квітня 2026 07:35
Заморозки та дощ: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 7 квітня, прогнозують похолодання у деяких регіонах. Крім того, будуть дощі та нічні заморозки.  Погіршення погоди викличе холодний атмосферний фронт.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз від Укргідрометцентру

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Помірний невеликий дощ очікується на південному сході помірний дощ. У інших областях — без опадів.

Якою буде погода в Україні 7 квітня
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 7 квітня. Фото: скриншот

Вітер сьогодні північно-західний, 7-12 м/с. У західних областях очікуються пориви до 15-20 м/с. Вночі синоптики прогнозують +1...+6 °С. Водночас у західних, північних та більшості центральних областей можливі заморозки 0...+3 °С. Вдень очікується +4...+9 С°.

Прогноз від Наталки Діденко

Україну сьогодні перетинатиме холодний атмосферний фронт. Саме він принесе опади та зниження температури повітря. У більшості областей температура повітря вдень знизиться до +6...+9 °С.

Прогноз погоди від Діденко на 7 квітня. Фото: скриншот

На півдні та сході очікується +9...+13 °С. У нічні години на заході, півночі, північному сході та подекуди в центральних областях України будуть заморозки.

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, сьогодні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Водночас вже завтра, 8 квітня, є ймовірність мокрого снігу.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Великдень погода різко зміниться. В Україні похолоднішає. 12 квітня прогнозують заморозки до -2 °C. Водночас вдень очікується дощ.

Також ми розповідали про те, якою буде погода до кінця цієї весни. Синоптики дали прогноз до червня. Попереджають, що тепло прийде не різко, а погода багато разів змінюватиметься.

прогноз погоди погода в Україні заморозки
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
