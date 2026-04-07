Заморозки та дощ: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Жінка з парасолькою.

В Україні у вівторок, 7 квітня, прогнозують похолодання у деяких регіонах. Крім того, будуть дощі та нічні заморозки. Погіршення погоди викличе холодний атмосферний фронт.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз від Укргідрометцентру

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Помірний невеликий дощ очікується на південному сході помірний дощ. У інших областях — без опадів.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 7 квітня.

Вітер сьогодні північно-західний, 7-12 м/с. У західних областях очікуються пориви до 15-20 м/с. Вночі синоптики прогнозують +1...+6 °С. Водночас у західних, північних та більшості центральних областей можливі заморозки 0...+3 °С. Вдень очікується +4...+9 С°.

Прогноз від Наталки Діденко

Україну сьогодні перетинатиме холодний атмосферний фронт. Саме він принесе опади та зниження температури повітря. У більшості областей температура повітря вдень знизиться до +6...+9 °С.

Прогноз погоди від Діденко на 7 квітня.

На півдні та сході очікується +9...+13 °С. У нічні години на заході, півночі, північному сході та подекуди в центральних областях України будуть заморозки.

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, сьогодні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Водночас вже завтра, 8 квітня, є ймовірність мокрого снігу.

