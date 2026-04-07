Главная Новости дня Заморозки и дождь: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Заморозки и дождь: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Дата публикации 7 апреля 2026 07:35
Заморозки и дождь: синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 7 апреля, прогнозируют похолодание в некоторых регионах. Кроме того, будут дожди и ночные заморозки. Ухудшение погоды вызовет холодный атмосферный фронт.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз от Укргидрометцентра

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Умеренный небольшой дождь ожидается на юго-востоке умеренный дождь. В остальных областях — без осадков.

Якою буде погода в Україні 7 квітня
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 7 апреля. Фото: скриншот

Ветер сегодня северо-западный, 7-12 м/с. В западных областях ожидаются порывы до 15-20 м/с. Ночью синоптики прогнозируют +1...+6 °С. В то же время в западных, северных и большинстве центральных областей возможны заморозки 0...+3 °С. Днем ожидается +4...+9 С°.

Прогноз от Наталки Диденко

Украину сегодня будет пересекать холодный атмосферный фронт. Именно он принесет осадки и снижение температуры воздуха. В большинстве областей температура воздуха днем снизится до +6...+9 °С.

Якою буде погода в Україні 7 квітня
Прогноз погоды от Диденко на 7 апреля. Фото: скриншот

На юге и востоке ожидается +9...+13 °С. В ночные часы на западе, севере, северо-востоке и местами в центральных областях Украины будут заморозки.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, сегодня будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. В то же время уже завтра, 8 апреля, есть вероятность мокрого снега.

Как сообщали Новини.LIVE, на Пасху погода резко изменится. В Украине похолодает. 12 апреля прогнозируют заморозки до -2 °C. В то же время днем ожидается дождь.

Также мы рассказывали о том, какой будет погода до конца этой весны. Синоптики дали прогноз до июня. Предупреждают, что тепло придет не резко, а погода будет много раз меняться.

прогноз погоды погода в Украине заморозки
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
