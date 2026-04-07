Заморозки и дождь: синоптики дали прогноз погоды на сегодня
В Украине во вторник, 7 апреля, прогнозируют похолодание в некоторых регионах. Кроме того, будут дожди и ночные заморозки. Ухудшение погоды вызовет холодный атмосферный фронт.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.
Прогноз от Укргидрометцентра
Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Умеренный небольшой дождь ожидается на юго-востоке умеренный дождь. В остальных областях — без осадков.
Ветер сегодня северо-западный, 7-12 м/с. В западных областях ожидаются порывы до 15-20 м/с. Ночью синоптики прогнозируют +1...+6 °С. В то же время в западных, северных и большинстве центральных областей возможны заморозки 0...+3 °С. Днем ожидается +4...+9 С°.
Прогноз от Наталки Диденко
Украину сегодня будет пересекать холодный атмосферный фронт. Именно он принесет осадки и снижение температуры воздуха. В большинстве областей температура воздуха днем снизится до +6...+9 °С.
На юге и востоке ожидается +9...+13 °С. В ночные часы на западе, севере, северо-востоке и местами в центральных областях Украины будут заморозки.
Как отмечает синоптик Наталья Диденко, сегодня будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. В то же время уже завтра, 8 апреля, есть вероятность мокрого снега.
