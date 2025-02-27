За попередніми даними відомо, що велосипедист та авто зіткнулись на трасі М-14

Місце ДТП. Ілюстративне фото: Нацполіція

На Херсонщині слідчі встановлюю обставини ДТП, яке призвело до загибелі велосипедиста. В Посад-Покровському він зіткнувся з автомобілем заступника голови Херсонської ОВА.

Про це йдеться на сторінці пресслужби Нацполіції Херсона у Facebook.

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Подробиці ДТП

На цей момент відомо, що ДТП сталось близько 18-ї години в Посад-Покровському на Херсонщині. Жертвою ДТП став 50-річний велосипедист, який помер від отриманих травм.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Megan, який є заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації, під час руху автодорогою М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ скоїв наїзд на велосипедиста, котрий здійснив виїзд із другорядної дороги та перетинав проїзну частину.

Автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик, а слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.

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