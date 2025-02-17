У Полтаві водій вантажівки збив військового 16 лютого

Місце події ДТП. Фото: Нацполіція

У Полтаві в неділю сталося ДТП, внаслідок якого постраждав чоловік. Вантажівка збила військового і наразі він перебуває у лікарні.

Про це сказано на сайті Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

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Як поінформували правоохоронці, дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю о 10:30 на вулиці 23 Вересня.

За попередніми даними слідства, 40-річний водій вантажного автомобіля SCANIA здійснив наїзд на 44-річного військового. Потерпілого із травмами медики доставили до медичного закладу (лікарні).

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Наразі слідство встановлює причини та обставини події.

Нагадаємо, 7 лютого у Нікопольському районі на трасі Н-23 сталася серйозна ДТП. Автобус "ПАЗ 4234", який перевозив працівників підприємства, врізався в дерево.

Також ми писали, що у Гостомелі Київської області, влітку 2024 року, військові напідпитку вчинив смертельне ДТП, врізавшись в паркан. Суд позбавив його волі на 5 років.