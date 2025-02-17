В Полтаве водитель грузовика сбил военного 16 февраля

Место происшествия ДТП. Фото: Нацполиция

В Полтаве в воскресенье произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина. Грузовик сбил военного и сейчас он находится в больнице.

Об этом сказано на сайте Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

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Как проинформировали правоохранители, дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье в 10:30 на улице 23 Сентября.

По предварительным данным следствия, 40-летний водитель грузового автомобиля SCANIA совершил наезд на 44-летнего военного. Пострадавшего с травмами медики доставили в медицинское учреждение (больницу).

"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении Нацполиции.

Сейчас следствие устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, 7 февраля в Никопольском районе на трассе Н-23 произошло серьезное ДТП. Автобус "ПАЗ 4234", который перевозил работников предприятия, врезался в дерево.

Также мы писали, что в Гостомеле Киевской области, летом 2024 года, военные навеселе совершил смертельное ДТП, врезавшись в забор. Суд лишил его свободы на 5 лет.