П'яний військовий вчинив смертельну аварію — що вирішив суд

Понівечений у ДТП автомобіль. Фото: ДБР

У Гостомелі на Київщині влітку 2024 року сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Військовий напідпитку врізався в паркан — суд виніс йому вирок.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

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Деталі справи

Аварія сталася в липні минулого року в Гостомелі. Військовий вирішив сісти за кермо автомобіля у стані алкогольного сп'яніння. З ним у машині також їхали ще один військовослужбовець та дівчина.

Нетверезий водій легковика не зміг впоратись з керуванням та виїхав за межі дороги, а потім влетів у паркан та перекинувся. Дівчина-пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження. Військовий, який перебував на пасажирському сидіння авто, внаслідок аварії загинув.

Правоохоронці з'ясували, що керманич не мав водійського посвідчення відповідної категорії. Крім того, у крові хлопця знайшли 1,04 проміле алкоголю.

Вирок суду

Суд визнав військового винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого та тяжкі тілесні ушкодження потерпілій. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років.

Нагадаємо, у Києві судили винуватця смертельної дорожньо-транспортної пригоди. В аварії загинула ціла родина.

У Дніпропетровській області сталася ДТП. Автобус з пасажирами врізався в дерево. Внаслідок аварії постраждало 14 людей.