Пьяный военный совершил смертельную аварию — что решил суд

Поврежденный в ДТП автомобиль. Фото: ГБР

В Гостомеле Киевской области летом 2024 года произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Военный навеселе врезался в забор — суд вынес ему приговор.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

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Детали дела

Авария произошла в июле прошлого года в Гостомеле. Военный решил сесть за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. С ним в машине также ехали еще один военнослужащий и девушка.

Нетрезвый водитель легковушки не смог справиться с управлением и выехал за пределы дороги, а затем влетел в забор и перевернулся. Девушка-пассажирка получила тяжелые телесные повреждения. Военный, который находился на пассажирском сиденье авто, в результате аварии погиб.

Правоохранители выяснили, что водитель не имел водительского удостоверения соответствующей категории. Кроме того, в крови парня нашли 1,04 промилле алкоголя.

Приговор суда

Суд признал военного виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть повлекло смерть потерпевшего и тяжкие телесные повреждения потерпевшей. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Напомним, в Киеве судили виновника смертельного дорожно-транспортного происшествия. В аварии погибла целая семья.

В Днепропетровской области произошло ДТП. Автобус с пассажирами врезался в дерево. В результате аварии пострадали 14 человек.