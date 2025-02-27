По предварительным данным известно, что велосипедист и авто столкнулись на трассе М-14

Место ДТП. Иллюстративное фото: Нацполиция

На Херсонщине следователи устанавливаю обстоятельства ДТП, которое привело к гибели велосипедиста. В Посад-Покровском он столкнулся с автомобилем заместителя председателя Херсонской ОГА.

Об этом говорится на странице пресс-службы Нацполиции Херсона в Facebook.

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Подробности ДТП

На данный момент известно, что ДТП произошло около 18 часов в Посад-Покровском на Херсонщине. Жертвой ДТП стал 50-летний велосипедист, который скончался от полученных травм.

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Megan, который является заместителем председателя Херсонской областной военной администрации, во время движения по автодороге М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск совершил наезд на велосипедиста, который совершил выезд со второстепенной дороги и пересекал проезжую часть.

Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку, а следователи открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть — нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего.

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