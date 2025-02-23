Залужний обговорив з республіканцем Фіцпатріком подальше майбутнє відносин між США та Україною

Залужний зустрівся з республіканцем Фіцпатріком — про що говорили
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся з членом Палати представників США від Республіканської партії Браяном Фіцпатріком. На зустрічі підіймались питання підтримки з боку західних союзників.
Про це повідомляє сам Залужний у своєму Telegram-каналі.
Про що йшла мова
За словами Залужного, в детальній та відвертій розмові разом з Браяном Фіцпатріком він обговорив ситуацію на фронті та російське вторгнення в Україну. Звичайно, однією з основних тем зустрічі було майбутнє стосунків між США та Україною.
"Нам треба спільно працювати, щоб зміцнювати наші економічні відносини та нашу безпеку. У ці складні часи для України важлива підтримка західних союзників. Бо тільки разом ми сильні", — написав Залужний.
Раніше посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував можливість своєї участі у президентських виборах.
Також ми писали, що колишній головком відвідав Український католицький університет у Львові. Там він зустрівся та поспілкувався зі студентами.
Читайте Новини.LIVE!