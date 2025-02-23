Залужний обговорив з республіканцем Фіцпатріком подальше майбутнє відносин між США та Україною

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний та республіканець Браян Фіцпатрік. Фото: t.me/Zaluzhnui

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся з членом Палати представників США від Республіканської партії Браяном Фіцпатріком. На зустрічі підіймались питання підтримки з боку західних союзників.

Про це повідомляє сам Залужний у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Про що йшла мова

За словами Залужного, в детальній та відвертій розмові разом з Браяном Фіцпатріком він обговорив ситуацію на фронті та російське вторгнення в Україну. Звичайно, однією з основних тем зустрічі було майбутнє стосунків між США та Україною.

"Нам треба спільно працювати, щоб зміцнювати наші економічні відносини та нашу безпеку. У ці складні часи для України важлива підтримка західних союзників. Бо тільки разом ми сильні", — написав Залужний.

Раніше посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував можливість своєї участі у президентських виборах.

Також ми писали, що колишній головком відвідав Український католицький університет у Львові. Там він зустрівся та поспілкувався зі студентами.