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Залужний зустрівся з республіканцем Фіцпатріком — про що говорили

23 лютого 2025 00:36
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Залужний обговорив з республіканцем Фіцпатріком подальше майбутнє відносин між США та Україною
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний та республіканець Браян Фіцпатрік. Фото: t.me/Zaluzhnui
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся з членом Палати представників США від Республіканської партії Браяном Фіцпатріком. На зустрічі підіймались питання підтримки з боку західних союзників. 

Про це повідомляє сам Залужний у своєму Telegram-каналі.

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За словами Залужного, в детальній та відвертій розмові разом з Браяном Фіцпатріком він обговорив ситуацію на фронті та російське вторгнення в Україну. Звичайно, однією з основних тем зустрічі було майбутнє стосунків між США та Україною.

"Нам треба спільно працювати, щоб зміцнювати наші економічні відносини та нашу безпеку. У ці складні часи для України важлива підтримка західних союзників. Бо тільки разом ми сильні", — написав Залужний.

Раніше посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував можливість своєї участі у президентських виборах.

Також ми писали, що колишній головком відвідав Український католицький університет у Львові. Там він зустрівся та поспілкувався зі студентами.

США посол Валерій Залужний Велика Британія Республіканська партія
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