Залужный обсудил с республиканцем Фицпатриком дальнейшее будущее отношений между США и Украиной

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и республиканец Брайан Фицпатрик. Фото: t.me/Zaluzhnui

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с членом Палаты представителей США от Республиканской партии Брайаном Фицпатриком. На встрече поднимались вопросы поддержки со стороны западных союзников.

Об этом сообщает сам Залужный в своем Telegram-канале.

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О чем шла речь

По словам Залужного, в детальной и откровенной беседе вместе с Брайаном Фицпатриком он обсудил ситуацию на фронте и российское вторжение в Украину. Конечно, одной из основных тем встречи было будущее отношений между США и Украиной.

"Нам надо совместно работать, чтобы укреплять наши экономические отношения и нашу безопасность. В эти сложные времена для Украины важна поддержка западных союзников. Потому что только вместе мы сильны", — написал Залужный.

Ранее посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал возможность своего участия в президентских выборах.

Также мы писали, что бывший главком посетил Украинский католический университет во Львове. Там он встретился и пообщался со студентами.