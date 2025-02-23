Залужный обсудил с республиканцем Фицпатриком дальнейшее будущее отношений между США и Украиной

Залужный встретился с республиканцем Фицпатриком — о чем говорили
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с членом Палаты представителей США от Республиканской партии Брайаном Фицпатриком. На встрече поднимались вопросы поддержки со стороны западных союзников.
Об этом сообщает сам Залужный в своем Telegram-канале.
О чем шла речь
По словам Залужного, в детальной и откровенной беседе вместе с Брайаном Фицпатриком он обсудил ситуацию на фронте и российское вторжение в Украину. Конечно, одной из основных тем встречи было будущее отношений между США и Украиной.
"Нам надо совместно работать, чтобы укреплять наши экономические отношения и нашу безопасность. В эти сложные времена для Украины важна поддержка западных союзников. Потому что только вместе мы сильны", — написал Залужный.
Ранее посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал возможность своего участия в президентских выборах.
Также мы писали, что бывший главком посетил Украинский католический университет во Львове. Там он встретился и пообщался со студентами.
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