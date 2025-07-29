Залужний у випуску Vogue назвав уроки російсько-української війни

Залужний знявся для Vogue та назвав уроки війни в Україні
Колишній Головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний попозував для журналу Vogue. Також він розповів про уроки російсько-української війни.
Про це Залужний повідомив у Facebook.
Залужний у випуску Vogue
Залужний написав, що його попросили розповісти, що українці значать для світу.
"Ми, які вижили у найкривавішій війні XXI століття. Ведемо боротьбу й тримаємо оборону самотужки — проти найжорстокішого ворога з часів фашизму", — йдеться у повідомленні.
Він зауважив, що ворог десятиліттями виховував ненависть до нас у мільйонах своїх громадян за допомогою пропаганди.
В інтерв'ю, яке Залужний дав для Vogue, він назвав уроки, які дала російсько-українська війна:
- українці не дали себе знищити ночі 24 лютого 2022 року — і тому ми досі існуємо й боремося;
- велич і сила ворога не завжди така, якою уявляє його керівництво;
- сусід, який допомагає тобі в біді, допомагає передусім собі;
- якщо ворог не зламав тебе на полі бою, тієї ж миті буде ламати тебе в тилу;
- на війні чудес не буває — лише закони війни впливають на хід війни;
- думаючи про перемогу, потрібно бути готовим залишитися на самоті;
- найдорожчий ресурс війни — це люди;
- у бою із більшим ворогом наодинці думай: яку перемогу ти хочеш і можеш отримати зараз, а яку — у майбутньому;
- твої друзі та союзники не завжди думають так, як ти;
- кожний день у війні — це або новий урок, або смерть
Раніше Залужний заявив, що якщо домовлятися лише про припинення вогню, то війна може затягнутися надовго.
Також колишній головком назвав пріоритетне завдання у війні проти Росії.
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