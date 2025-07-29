Залужний у випуску Vogue назвав уроки російсько-української війни

Валерій Залужний. Фото: Vogue

Колишній Головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний попозував для журналу Vogue. Також він розповів про уроки російсько-української війни.

Про це Залужний повідомив у Facebook.

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Залужний написав, що його попросили розповісти, що українці значать для світу.

"Ми, які вижили у найкривавішій війні XXI століття. Ведемо боротьбу й тримаємо оборону самотужки — проти найжорстокішого ворога з часів фашизму", — йдеться у повідомленні.

Він зауважив, що ворог десятиліттями виховував ненависть до нас у мільйонах своїх громадян за допомогою пропаганди.

Скриншот допису Залужного

В інтерв'ю, яке Залужний дав для Vogue, він назвав уроки, які дала російсько-українська війна:

українці не дали себе знищити ночі 24 лютого 2022 року — і тому ми досі існуємо й боремося;

велич і сила ворога не завжди така, якою уявляє його керівництво;

сусід, який допомагає тобі в біді, допомагає передусім собі;

якщо ворог не зламав тебе на полі бою, тієї ж миті буде ламати тебе в тилу;

на війні чудес не буває — лише закони війни впливають на хід війни;

думаючи про перемогу, потрібно бути готовим залишитися на самоті;

найдорожчий ресурс війни — це люди;

у бою із більшим ворогом наодинці думай: яку перемогу ти хочеш і можеш отримати зараз, а яку — у майбутньому;

твої друзі та союзники не завжди думають так, як ти;

кожний день у війні — це або новий урок, або смерть

Валерій Залужний. Фото: Vogue

Раніше Залужний заявив, що якщо домовлятися лише про припинення вогню, то війна може затягнутися надовго.

Також колишній головком назвав пріоритетне завдання у війні проти Росії.