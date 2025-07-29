Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Залужний знявся для Vogue та назвав уроки війни в Україні

Залужний знявся для Vogue та назвав уроки війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 16:20
Залужний у випуску Vogue назвав уроки російсько-української війни
Валерій Залужний. Фото: Vogue

Колишній Головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний попозував для журналу Vogue. Також він розповів про уроки російсько-української війни.

Про це Залужний повідомив у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Залужний у випуску Vogue

Залужний написав, що його попросили розповісти, що українці значать для світу. 

"Ми, які вижили у найкривавішій війні XXI століття. Ведемо боротьбу й тримаємо оборону самотужки — проти найжорстокішого ворога з часів фашизму", — йдеться у повідомленні.

Він зауважив, що ворог десятиліттями виховував ненависть до нас у мільйонах своїх громадян за допомогою пропаганди.

null
Скриншот допису Залужного

В інтерв'ю, яке Залужний дав для Vogue, він назвав уроки, які дала російсько-українська війна:

  • українці не дали себе знищити ночі 24 лютого 2022 року — і тому ми досі існуємо й боремося;
  • велич і сила ворога не завжди така, якою уявляє його керівництво;
  • сусід, який допомагає тобі в біді, допомагає передусім собі;
  • якщо ворог не зламав тебе на полі бою, тієї ж миті буде ламати тебе в тилу;
  • на війні чудес не буває — лише закони війни впливають на хід війни;
  • думаючи про перемогу, потрібно бути готовим залишитися на самоті;
  • найдорожчий ресурс війни — це люди;
  • у бою із більшим ворогом наодинці думай: яку перемогу ти хочеш і можеш отримати зараз, а яку — у майбутньому;
  • твої друзі та союзники не завжди думають так, як ти;
  • кожний день у війні — це або новий урок, або смерть
Залужний виніс головні уроки війни в Україні
Валерій Залужний. Фото: Vogue

Раніше Залужний заявив, що якщо домовлятися лише про припинення вогню, то війна може затягнутися надовго.

Також колишній головком назвав пріоритетне завдання у війні проти Росії.

російські війська росіяни Валерій Залужний війна в Україні фронт
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації