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Залужный снялся для Vogue и назвал уроки войны в Украине

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Дата публикации 29 июля 2025 16:20
Залужный в выпуске Vogue назвал уроки российско-украинской войны
Валерий Залужный. Фото: Vogue

Бывший Главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный позировал для журнала Vogue. Также он рассказал об уроках российско-украинской войны.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

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Залужный написал, что его попросили рассказать, что украинцы значат для мира.

"Мы, которые выжили в самой кровавой войне XXI века. Ведем борьбу и держим оборону самостоятельно — против жесточайшего врага со времен фашизма", — говорится в сообщении.

Он отметил, что враг десятилетиями воспитывал ненависть к нам в миллионах своих граждан с помощью пропаганды.

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Скриншот поста Залужного

В интервью, которое Залужный дал для Vogue, он назвал уроки, которые вынес из российско-украинской войны: 

  • украинцы не дали себя уничтожить ночью 24 февраля 2022 года — и поэтому мы до сих пор существуем и боремся;
  • величие и сила врага не всегда такая, какой представляет его руководство;
  • сосед, который помогает тебе в беде, помогает прежде всего себе;
  • если враг не сломал тебя на поле боя, в тот же миг будет ломать тебя в тылу;
  • на войне чудес не бывает — только законы войны влияют на ход войны;
  • думая о победе, нужно быть готовым остаться в одиночестве;
  • самый дорогой ресурс войны — это люди;
  • в бою с большим врагом наедине думай: какую победу ты хочешь и можешь получить сейчас, а какую — в будущем;
  • твои друзья и союзники не всегда думают так, как ты;
  • каждый день в войне — это или новый урок, или смерть.
Залужний виніс головні уроки війни в Україні
Валерий Залужный. Фото: Vogue

Ранее Залужный заявил, что если договариваться только о прекращении огня, то война может затянуться надолго.

Также бывший главком назвал приоритетную задачу в войне против России.

российские войска россияне Валерий Залужный война в Украине фронт
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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