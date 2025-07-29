Залужный в выпуске Vogue назвал уроки российско-украинской войны

Залужный снялся для Vogue и назвал уроки войны в Украине
Бывший Главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный позировал для журнала Vogue. Также он рассказал об уроках российско-украинской войны.
Об этом Залужный сообщил в Facebook.
Залужный в выпуске Vogue
Залужный написал, что его попросили рассказать, что украинцы значат для мира.
"Мы, которые выжили в самой кровавой войне XXI века. Ведем борьбу и держим оборону самостоятельно — против жесточайшего врага со времен фашизма", — говорится в сообщении.
Он отметил, что враг десятилетиями воспитывал ненависть к нам в миллионах своих граждан с помощью пропаганды.
В интервью, которое Залужный дал для Vogue, он назвал уроки, которые вынес из российско-украинской войны:
- украинцы не дали себя уничтожить ночью 24 февраля 2022 года — и поэтому мы до сих пор существуем и боремся;
- величие и сила врага не всегда такая, какой представляет его руководство;
- сосед, который помогает тебе в беде, помогает прежде всего себе;
- если враг не сломал тебя на поле боя, в тот же миг будет ломать тебя в тылу;
- на войне чудес не бывает — только законы войны влияют на ход войны;
- думая о победе, нужно быть готовым остаться в одиночестве;
- самый дорогой ресурс войны — это люди;
- в бою с большим врагом наедине думай: какую победу ты хочешь и можешь получить сейчас, а какую — в будущем;
- твои друзья и союзники не всегда думают так, как ты;
- каждый день в войне — это или новый урок, или смерть.
Ранее Залужный заявил, что если договариваться только о прекращении огня, то война может затянуться надолго.
Также бывший главком назвал приоритетную задачу в войне против России.
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