Візит Залужного і короля Чарльза III до Центру досліджень травм Імперського коледжу Лондона — яка мета

Король Британії Чарльз III та Посол України Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний разом із королем Чарльзом III відвідали Центр досліджень травм Імперського коледжу Лондона. Під час візиту вони поспілкувалися з британськими дослідниками та лікарями, обговорюючи питання медицини, новітніх досліджень і реабілітації поранених.

Подробицями візиту Залужний поділився у Telegram в четвер, 20 лютого.

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Деталі візиту

Залужний зазначив, що Велика Британія застосовує досвід лікування бойових травм, здобутий в Афганістані та Іраку, щоб допомагати Україні. Водночас він підкреслив, що українські медики також мають унікальний досвід, який є цінним для всього світу.

"Але я бачив не лише бажання допомогти, а й готовність вчитися. Українські лікарі, парамедики, військові медики за ці роки війни здобули унікальний досвід, який стає важливим не тільки для нас, а й для всього світу", — йдеться у повідомленні.

Делегація в Центрі досліджень травм Імперського коледжу Лондона. Фото: t.me/Zaluzhnui

Посол додав, що Україна, яка змушена щодня рятувати життя у надзвичайних умовах, стала лабораторією передової медицини.

"Ми не лише беремо — ми віддаємо, ділячись знаннями про тактичну медицину, організацію евакуації, лікування мінно-вибухових травм та реабілітацію ампутантів.

Вдячний Його Величності Королю та всім британським друзям за підтримку", — підсумував Залужний.

Під час візиту вони поспілкувалися з британськими дослідниками та лікарями. Фото: t.me/Zaluzhnui

Раніше посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував можливість своєї участі у президентських виборах.

Також ми писали, що колишній головком відвідав Український католицький університет у Львові. Там він зустрівся та поспілкувався зі студентами.