Визит Залужного и короля Чарльза III в Центр исследований травм Имперского колледжа Лондона — какова цель

Король Британии Чарльз III и Посол Украины Валерий Залужный. Фото: t.me/Zaluzhnui

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный вместе с королем Чарльзом III посетили Центр исследований травм Имперского колледжа Лондона. Во время визита они пообщались с британскими исследователями и врачами, обсуждая вопросы медицины, новейших исследований и реабилитации раненых.

Подробностями визита Залужный поделился в Telegram в четверг, 20 февраля.

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Детали визита

Залужный отметил, что Великобритания применяет опыт лечения боевых травм, полученный в Афганистане и Ираке, чтобы помогать Украине. В то же время он подчеркнул, что украинские медики также имеют уникальный опыт, который является ценным для всего мира.

"Но я видел не только желание помочь, но и готовность учиться. Украинские врачи, парамедики, военные медики за эти годы войны получили уникальный опыт, который становится важным не только для нас, но и для всего мира", — говорится в сообщении.

Делегация в Центре исследований травм Имперского колледжа Лондона. Фото: t.me/Zaluzhnui

Посол добавил, что Украина, которая вынуждена ежедневно спасать жизни в чрезвычайных условиях, стала лабораторией передовой медицины.

"Мы не только берем — мы отдаем, делясь знаниями о тактической медицине, организации эвакуации, лечение минно-взрывных травм и реабилитацию ампутантов. Благодарен Его Величеству Королю и всем британским друзьям за поддержку", — подытожил Залужный.

Во время визита они пообщались с британскими исследователями и врачами. Фото: t.me/Zaluzhnui

Ранее посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал возможность своего участия в президентских выборах.

Также мы писали, что бывший главком посетил Украинский католический университет во Львове. Там он встретился и пообщался со студентами.