Безпекова конференція у Лондоні — що сказав Залужний

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: SKY

У п'ятницю, 9 травня, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії, колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виступив на Лондонській безпековій конференції, присвяченій 80-й річниці завершення Другої світової війни. У своїй промові він звернув увагу на паралелі між подіями минулого та сучасними викликами, з якими стикається Україна та світова спільнота.

Текст промови опублікувала Українська правда.

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Що сказав Залужний

Залужний виступив на безпековій конференції з емоційною та прямолінійною промовою. Він говорив про зростаючі загрози, які продовжують руйнувати світовий порядок. Зокрема, наголосив, що світовий порядок, який мав би гарантувати безпеку, виявився неспроможним реагувати на агресію Росії. Він згадав події 2008 року в Грузії як початок руйнування цього порядку.

"Коли російські ракети і снаряди полетіли на голови грузинських дітей, цей світовий порядок мав би дати про себе знати. Але світовий порядок мовчав і спостерігав, як одна країна дозволила собі вбивати людей іншої країни", — сказав Залужний.

Посол у промові закликав до створення нової європейської архітектури безпеки. Він наголосив на унікальному досвіді України у стримуванні Росії та необхідності глобальних змін для протидії зростаючим загрозам.

Ексголовком підкреслив, що сучасний світовий порядок, заснований на правилах і балансі сил, припинив існування.

"Ніякого балансу сил, про який так наполегливо нам розповідали викладачі в університетах, вже не існує", — заявив він, вказуючи на неспроможність міжнародних інституцій, таких як ООН, протистояти агресії Росії.

Він нагадав, що з 2008 року, коли Росія напала на Грузію, світовий порядок не зміг зупинити порушення міжнародних правил, що призвело до війни в Україні у 2014 та 2022 роках.

Залужний на безпековій конференції. Фото: t.me/Zaluzhnui

Критикуючи ефективність НАТО, Залужний висловив сумніви щодо здатності альянсу виконувати свої зобов’язання, зокрема статтю 5 про колективну оборону.

"Страх ескалації чи червоних ліній, чи ще чогось, не тільки у мене а й у деяких членів альянсу, викликає сумнів щодо поки гіпотетичного виконання статті 5. У нинішній ситуації це вкрай тривожний сигнал", — зазначив він, додаючи, що НАТО боїться розширення за рахунок України, Молдови чи Грузії через страх перед Росією.

Залужний наголосив, що Україна є "щитом Європи" завдяки своїй армії, яка має унікальний досвід ведення сучасної високотехнологічної війни.

"Україна потрібна Європі як щит. Ми маємо найбільшу армію на континенті. Ми єдині маємо армію, яка знає, як стримувати Росію", – підкреслив він, закликаючи Європу інвестувати в Україну як джерело безпеки.

Дипломат також запропонував будувати нові альянси, які базуватимуться на технологічній співпраці та інноваціях.

"Контроль над критичними ресурсами і технологіями стане питанням виживання", – заявив Залужний, вказуючи на необхідність спільної розробки передових технологій, таких як 5G, гіперзвукова зброя та квантові технології, для забезпечення переваги над потенційними противниками.

Український посол підкреслив, що Європа має консолідуватися для створення нової безпекової архітектури, оскільки "безпековий контракт з Америкою завершився". Він закликав західний світ не допустити поразки України, адже вона є перепоною для "світового порядку диктатур", який формується Росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

"Глобальні проблеми вимагають глобального вирішення. А це саме побудова альтернативи світовому порядку диктатур, який вже формується. Звісно, це має розпочатися з того, що західний світ не може дозволити собі, щоб Україна програла битву з ворогами, які планують її знищення. Бо саме Україна — перепона для нового світового порядку в Європі", — підсумував Залужний.

Раніше посол України у Британії Валерій Залужний назвав ключові фактори, які допомогли нашій країні відбити наступ РФ на початку війни. Також він розкрив головні чинники для перемоги у війні.