Конференция по безопасности в Лондоне - что сказал Залужный

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: SKY

В пятницу, 9 мая, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании, бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выступил на Лондонской конференции по безопасности, посвященной 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. В своей речи он обратил внимание на параллели между событиями прошлого и современными вызовами, с которыми сталкивается Украина и мировое сообщество.

Текст речи опубликовала Украинская правда.

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Что сказал Залужный

Залужный выступил на конференции по безопасности с эмоциональной и прямолинейной речью. Он говорил о растущих угрозах, которые продолжают разрушать мировой порядок. В частности, отметил, что мировой порядок, который должен был бы гарантировать безопасность, оказался неспособным реагировать на агрессию России. Он вспомнил события 2008 года в Грузии как начало разрушения этого порядка.

"Когда российские ракеты и снаряды полетели на головы грузинских детей, этот мировой порядок должен был бы дать о себе знать. Но мировой порядок молчал и наблюдал, как одна страна позволила себе убивать людей другой страны", — сказал Залужный.

Посол в речи призвал к созданию новой европейской архитектуры безопасности. Он отметил уникальный опыт Украины в сдерживании России и необходимость глобальных изменений для противодействия растущим угрозам.

Экс-главнокомандующий подчеркнул, что современный мировой порядок, основанный на правилах и балансе сил, прекратил существование.

"Никакого баланса сил, о котором так настойчиво нам рассказывали преподаватели в университетах, уже не существует", — заявил он, указывая на неспособность международных институтов, таких как ООН, противостоять агрессии России.

Он напомнил, что с 2008 года, когда Россия напала на Грузию, мировой порядок не смог остановить нарушение международных правил, что привело к войне в Украине в 2014 и 2022 годах.

Залужный на конференции безопасности. Фото: t.me/Zaluzhnui

Критикуя эффективность НАТО, Залужный выразил сомнения относительно способности альянса выполнять свои обязательства, в частности статью 5 о коллективной обороне.

"Страх эскалации или красных линий, или еще чего-то, не только у меня, но и у некоторых членов альянса, вызывает сомнение относительно пока гипотетического выполнения статьи 5. В нынешней ситуации это крайне тревожный сигнал", — отметил он, добавляя, что НАТО боится расширения за счет Украины, Молдовы или Грузии из-за страха перед Россией.

Залужный отметил, что Украина является "щитом Европы" благодаря своей армии, которая имеет уникальный опыт ведения современной высокотехнологичной войны.

"Украина нужна Европе как щит. Мы имеем самую большую армию на континенте. Мы единственные имеем армию, которая знает, как сдерживать Россию", — подчеркнул он, призывая Европу инвестировать в Украину как источник безопасности.

Дипломат также предложил строить новые альянсы, которые будут базироваться на технологическом сотрудничестве и инновациях.

"Контроль над критическими ресурсами и технологиями станет вопросом выживания", — заявил Залужный, указывая на необходимость совместной разработки передовых технологий, таких как 5G, гиперзвуковое оружие и квантовые технологии, для обеспечения преимущества над потенциальными противниками.

Украинский посол подчеркнул, что Европа должна консолидироваться для создания новой архитектуры безопасности, поскольку "контракт по безопасности с Америкой завершился". Он призвал западный мир не допустить поражения Украины, ведь она является преградой для "мирового порядка диктатур", который формируется Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей.

"Глобальные проблемы требуют глобального решения. А это именно построение альтернативы мировому порядку диктатур, который уже формируется. Конечно, это должно начаться с того, что западный мир не может позволить себе, чтобы Украина проиграла битву с врагами, которые планируют ее уничтожение. Потому что именно Украина — преграда для нового мирового порядка в Европе", — подытожил Залужный.

Ранее посол Украины в Британии Валерий Залужный назвал ключевые факторы, которые помогли нашей стране отразить наступление РФ в начале войны. Также он раскрыл главные факторы для победы в войне.