Залужний під час конференції Консервативної партії Британії наголосив на необхідності ППО для України

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: пресслужба Залужного

Повноважний посол України у Великій Британії Валерій Залужний у середу, 2 жовтня, взяв участь у щорічній конференції Консервативної партії у Бірмінгемі. Там він подякував за надану допомогу Україні.

Про це Залужний повідомив у Telegram.

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"В першу чергу подякував попереднім урядам Великої Британії за надану військову, гуманітарну та політичну допомогу, важливі поставки озброєнь, що допомогли змінити ситуацію на полі бою", — йдеться у повідомленні.

Залужний на конференції. Фото: пресслужба Залужного

Залужний наголосив, що Україна разом з партнерами повинна виграти цю війну, бо це не лише боротьба за незалежність нашої держави, але й за захист принципів, на яких побудований сучасний світ. Він зауважив на необхідності всеосяжної стратегії для перемоги.

"Стратегія, яка виходить за межі простої витримки наступної атаки або утримання чергової лінії оборони", — зазначив посол.

Учасники конференції. Фото: пресслужба Залужного

За словами Залужного, важливими елементами нашої перемоги є:

інвестиції у виробництво української зброї;

захист повітряного простору;

конфіскація заморожених російських активів.

Також він підкреслив, що лише спільні зусилля України, Великої Британії та ЄС можуть забезпечити мирне та стабільне майбутнє.

Скриншот допису Залужного

Нагадаємо, Залужний зустрівся з колишнім міністром оборони Британії Беном Воллесом.

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