Залужний під час конференції Консервативної партії Британії наголосив на необхідності ППО для України

Залужний виступив на конференції Консервативної партії Британії — про що йшлося
Повноважний посол України у Великій Британії Валерій Залужний у середу, 2 жовтня, взяв участь у щорічній конференції Консервативної партії у Бірмінгемі. Там він подякував за надану допомогу Україні.
Про це Залужний повідомив у Telegram.
Залужний на конференції у Британії
"В першу чергу подякував попереднім урядам Великої Британії за надану військову, гуманітарну та політичну допомогу, важливі поставки озброєнь, що допомогли змінити ситуацію на полі бою", — йдеться у повідомленні.
Залужний наголосив, що Україна разом з партнерами повинна виграти цю війну, бо це не лише боротьба за незалежність нашої держави, але й за захист принципів, на яких побудований сучасний світ. Він зауважив на необхідності всеосяжної стратегії для перемоги.
"Стратегія, яка виходить за межі простої витримки наступної атаки або утримання чергової лінії оборони", — зазначив посол.
За словами Залужного, важливими елементами нашої перемоги є:
- інвестиції у виробництво української зброї;
- захист повітряного простору;
- конфіскація заморожених російських активів.
Також він підкреслив, що лише спільні зусилля України, Великої Британії та ЄС можуть забезпечити мирне та стабільне майбутнє.
Нагадаємо, Залужний зустрівся з колишнім міністром оборони Британії Беном Воллесом.
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