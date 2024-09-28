Залужний зустрівся з колишнім міністром оборони Британії Волессом
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся з колишнім міністром оборони Британії Беном Воллесом. Він подякував йому за допомогу.
Про це Валерій Залужний повідомив у Telegram у суботу, 28 вересня.
Зустріч Залужного з Воллесом
"Зустрівся з добрим другом України, колишнім міністром оборони Беном Воллесом. Я щиро вдячний Бену за все, що він зробив для нас. Цю вдячність важко виразити словами", — наголосив Залужний.
За його словами, були моменти, коли Воллес рятував Україну. Він наголосив, що високо цінує можливість поділитися думками щодо реалізації поточних задач в дипломатії і на фронті.
Нагадаємо, Залужний показав, як змінилося його життя у Великій Британії. З призначенням на нову посаду він змінив військовий однострій на смокінг дипломата
Також колишня речниця ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Людмила Долгоновська поділилась подробицями написання книги про нього.
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