Посол України у Великій Британії Валерій Залужний та колишній міністр оборони Британії Бен Воллес. Фото: t.me/Zaluzhnui

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся з колишнім міністром оборони Британії Беном Воллесом. Він подякував йому за допомогу.

Про це Валерій Залужний повідомив у Telegram у суботу, 28 вересня.

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Зустріч Залужного з Воллесом

"Зустрівся з добрим другом України, колишнім міністром оборони Беном Воллесом. Я щиро вдячний Бену за все, що він зробив для нас. Цю вдячність важко виразити словами", — наголосив Залужний.

За його словами, були моменти, коли Воллес рятував Україну. Він наголосив, що високо цінує можливість поділитися думками щодо реалізації поточних задач в дипломатії і на фронті.

Допис Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, Залужний показав, як змінилося його життя у Великій Британії. З призначенням на нову посаду він змінив військовий однострій на смокінг дипломата

Також колишня речниця ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Людмила Долгоновська поділилась подробицями написання книги про нього.