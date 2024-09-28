Залужный встретился с бывшим министром обороны Британии Волессом
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с бывшим министром обороны Британии Беном Уоллесом. Он поблагодарил его за помощь.
Об этом Валерий Залужный сообщил в Telegram в субботу, 28 сентября.
Встреча Залужного с Уоллесом
"Встретился с хорошим другом Украины, бывшим министром обороны Беном Уоллесом. Я искренне благодарен Бену за все, что он сделал для нас. Эту благодарность трудно выразить словами", — подчеркнул Залужный.
По его словам, были моменты, когда Уоллес спасал Украину. Он подчеркнул, что высоко ценит возможность поделиться мыслями по реализации текущих задач в дипломатии и на фронте.
Напомним, Залужный показал, как изменилась его жизнь в Великобритании. С назначением на новую должность он сменил военную форму на смокинг дипломата
Также бывшая пресс-секретарь экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Людмила Долгоновская поделилась подробностями написания книги о нем.
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