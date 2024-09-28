Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и бывший министр обороны Британии Бен Уоллес. Фото: t.me/Zaluzhnui

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с бывшим министром обороны Британии Беном Уоллесом. Он поблагодарил его за помощь.

Об этом Валерий Залужный сообщил в Telegram в субботу, 28 сентября.

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Встреча Залужного с Уоллесом

"Встретился с хорошим другом Украины, бывшим министром обороны Беном Уоллесом. Я искренне благодарен Бену за все, что он сделал для нас. Эту благодарность трудно выразить словами", — подчеркнул Залужный.

По его словам, были моменты, когда Уоллес спасал Украину. Он подчеркнул, что высоко ценит возможность поделиться мыслями по реализации текущих задач в дипломатии и на фронте.

Пост Залужного. Фото: скриншот

Напомним, Залужный показал, как изменилась его жизнь в Великобритании. С назначением на новую должность он сменил военную форму на смокинг дипломата

Также бывшая пресс-секретарь экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Людмила Долгоновская поделилась подробностями написания книги о нем.