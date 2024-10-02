Залужный во время конференции Консервативной партии Британии отметил необходимость ПВО для Украины

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: прессслужба Залужного

Полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в среду, 2 октября, принял участие в ежегодной конференции Консервативной партии в Бирмингеме. Там он поблагодарил за оказанную помощь Украине.

Об этом Залужный сообщил в Telegram.

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"В первую очередь поблагодарил предыдущие правительства Великобритании за оказанную военную, гуманитарную и политическую помощь, важные поставки вооружений, которые помогли изменить ситуацию на поле боя", — говорится в сообщении.

Залужный на конференции. Фото: прессслужба Залужного

Залужный отметил, что Украина вместе с партнерами должна выиграть эту войну, потому что это не только борьба за независимость нашего государства, но и защиту принципов, на которых построен современный мир. Он отметил необходимость всеобъемлющей стратегии для победы.

"Стратегия, которая выходит за пределы простой выдержки последующей атаки или удержания очередной линии обороны", — отметил посол.

Участники конференции. Фото: прессслужба Залужного

По словам Залужного, важными элементами нашей победы являются:

инвестиции в производство украинского оружия;

защита воздушного пространства;

конфискация замороженных русских активов.

Также он подчеркнул, что только совместные усилия Украины, Великобритании и ЕС могут обеспечить мирное и стабильное будущее.

Скриншот поста Залужного

Напомним, Залужный встретился с бывшим министром обороны Британии Беном Уоллесом.

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