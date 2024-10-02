Залужный во время конференции Консервативной партии Британии отметил необходимость ПВО для Украины

Залужный выступил на конференции Консервативной партии Британии — о чем шла речь
Полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в среду, 2 октября, принял участие в ежегодной конференции Консервативной партии в Бирмингеме. Там он поблагодарил за оказанную помощь Украине.
Об этом Залужный сообщил в Telegram.
Залужный на конференции в Британии
"В первую очередь поблагодарил предыдущие правительства Великобритании за оказанную военную, гуманитарную и политическую помощь, важные поставки вооружений, которые помогли изменить ситуацию на поле боя", — говорится в сообщении.
Залужный отметил, что Украина вместе с партнерами должна выиграть эту войну, потому что это не только борьба за независимость нашего государства, но и защиту принципов, на которых построен современный мир. Он отметил необходимость всеобъемлющей стратегии для победы.
"Стратегия, которая выходит за пределы простой выдержки последующей атаки или удержания очередной линии обороны", — отметил посол.
По словам Залужного, важными элементами нашей победы являются:
- инвестиции в производство украинского оружия;
- защита воздушного пространства;
- конфискация замороженных русских активов.
Также он подчеркнул, что только совместные усилия Украины, Великобритании и ЕС могут обеспечить мирное и стабильное будущее.
Напомним, Залужный встретился с бывшим министром обороны Британии Беном Уоллесом.
Также мы писали, что Залужный обнародовал фотографию на новой должности. Бывший главком ВСУ показал жизнь в Великобритании.
Читайте Новини.LIVE!