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Залужный выступил на конференции Консервативной партии Британии — о чем шла речь

2 октября 2024 17:23
Евгения Брюховецкая - редактор
Залужный во время конференции Консервативной партии Британии отметил необходимость ПВО для Украины
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: прессслужба Залужного
Евгения Брюховецкая - редактор

Полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в среду, 2 октября, принял участие в ежегодной конференции Консервативной партии в Бирмингеме. Там он поблагодарил за оказанную помощь Украине.

Об этом Залужный сообщил в Telegram.

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"В первую очередь поблагодарил предыдущие правительства Великобритании за оказанную военную, гуманитарную и политическую помощь, важные поставки вооружений, которые помогли изменить ситуацию на поле боя", — говорится в сообщении.

Залужный принял участие в конференции в Британии 2 октября
Залужный на конференции. Фото: прессслужба Залужного

Залужный отметил, что Украина вместе с партнерами должна выиграть эту войну, потому что это не только борьба за независимость нашего государства, но и защиту принципов, на которых построен современный мир. Он отметил необходимость всеобъемлющей стратегии для победы.

"Стратегия, которая выходит за пределы простой выдержки последующей атаки или удержания очередной линии обороны", — отметил посол.

Залужный подчеркнул необходимость всеобъемлющего плана для победы Украины
Участники конференции. Фото: прессслужба Залужного

По словам Залужного, важными элементами нашей победы являются:

  • инвестиции в производство украинского оружия;
  • защита воздушного пространства;
  • конфискация замороженных русских активов.

Также он подчеркнул, что только совместные усилия Украины, Великобритании и ЕС могут обеспечить мирное и стабильное будущее.

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Скриншот поста Залужного

Напомним, Залужный встретился с бывшим министром обороны Британии Беном Уоллесом.

Также мы писали, что Залужный обнародовал фотографию на новой должности. Бывший главком ВСУ показал жизнь в Великобритании.

посол Валерий Залужный Великобритания война в Украине конференция

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