Україна
Залужний у Британії зустрівся з главою ЄБРР — про що говорили

Залужний у Британії зустрівся з главою ЄБРР — про що говорили

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 10:50
Залужний провів переговори з керівництвом ЄБРР щодо підтримки України
Валерій Залужний з Оділь Рено-Бассо. Фото: Валерій Залужний. Фото: t.me/@Zaluzhnui

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив про проведення зустрічі з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Під час діалогу сторони обговорили ключові напрями підтримки України.

Про це Валерій Залужний повідомив у Telegram.

Читайте також:

Залужний поспілкувався з президенткою ЄБРР щодо підтримки України

За словами дипломата, розмова була конструктивною й стосувалася поточної ситуації в Україні, а також невідкладних потреб держави в умовах війни. Залужний подякував ЄБРР за вагомий внесок у підтримку української економіки, бізнесу та фінансової стабільності.

"Обговорили поточну ситуацію в Україні, невідкладні потреби та ключові пріоритети: відновлення критичної інфраструктури, підтримку енергетичної системи, фінансування муніципальних проєктів і подальше залучення інвестицій у стійкість та модернізацію нашої держави", — розповів Залужний.

Крім того, Валерій Залужний зустрівся з українською командою ЄБРР. Він відзначив роботу фахівців, які, перебуваючи в міжнародній фінансовій інституції, зберігають тісний зв’язок з Україною та працюють на підтримку інтересів держави.

Нагадаємо, нещодавно міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер оголосила про передачу допомоги Україні для відновлення енергетики.

Читайте в матеріалі Новини.LIVE, як може сформуватися в Україні заново політичний лад під час та після виборів.

ЄБРР Україна Валерій Залужний фінанси війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
