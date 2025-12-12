Залужный провел переговоры с руководством ЕБРР по поддержке Украины

Валерий Залужный с Одиль Рено-Бассо. Фото: Валерий Залужный. Фото: t.me/@Zaluzhnui

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил о проведении встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Во время диалога стороны обсудили ключевые направления поддержки Украины.

Об этом Валерий Залужный сообщил в Telegram.

Залужный пообщался с президентом ЕБРР относительно поддержки Украины

По словам дипломата, разговор был конструктивным и касался текущей ситуации в Украине, а также неотложных потребностей государства в условиях войны. Залужный поблагодарил ЕБРР за весомый вклад в поддержку украинской экономики, бизнеса и финансовой стабильности.

"Обсудили текущую ситуацию в Украине, неотложные потребности и ключевые приоритеты: восстановление критической инфраструктуры, поддержку энергетической системы, финансирование муниципальных проектов и дальнейшее привлечение инвестиций в устойчивость и модернизацию нашего государства", — рассказал Залужный.

Кроме того, Валерий Залужный встретился с украинской командой ЕБРР. Он отметил работу специалистов, которые, находясь в международной финансовой институции, сохраняют тесную связь с Украиной и работают в поддержку интересов государства.

