Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Залужный в Британии встретился с главой ЕБРР — о чем говорили

Залужный в Британии встретился с главой ЕБРР — о чем говорили

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 10:50
Залужный провел переговоры с руководством ЕБРР по поддержке Украины
Валерий Залужный с Одиль Рено-Бассо. Фото: Валерий Залужный. Фото: t.me/@Zaluzhnui

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил о проведении встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Во время диалога стороны обсудили ключевые направления поддержки Украины.

Об этом Валерий Залужный сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Залужный пообщался с президентом ЕБРР относительно поддержки Украины

По словам дипломата, разговор был конструктивным и касался текущей ситуации в Украине, а также неотложных потребностей государства в условиях войны. Залужный поблагодарил ЕБРР за весомый вклад в поддержку украинской экономики, бизнеса и финансовой стабильности.

"Обсудили текущую ситуацию в Украине, неотложные потребности и ключевые приоритеты: восстановление критической инфраструктуры, поддержку энергетической системы, финансирование муниципальных проектов и дальнейшее привлечение инвестиций в устойчивость и модернизацию нашего государства", — рассказал Залужный.

Кроме того, Валерий Залужный встретился с украинской командой ЕБРР. Он отметил работу специалистов, которые, находясь в международной финансовой институции, сохраняют тесную связь с Украиной и работают в поддержку интересов государства.

Напомним, недавно министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер объявила о передаче помощи Украине для восстановления энергетики.

Читайте в материале Новини.LIVE, как может сформироваться в Украине заново политический строй во время и после выборов.

ЕБРР Украина Валерий Залужный финансы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации