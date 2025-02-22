Росія готова до колосальних втрат заради війни – Залужний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив на що готова Росія заради перемоги у війні проти України. Він висловився щодо майбутнього України.

Про це Залужний сказав в інтерв'ю для NV.

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Ексголовнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний наголосив, що нинішній етап війни змушує переглянути підходи до ведення бойових дій. Він визнав, що раніше вважав ключовим фактором перемоги завдання максимальних втрат противнику, але ця стратегія виявилася недостатньою. Росія не зважає на власні втрати і готова йти до своєї мети, попри величезну кількість загиблих.

"Я був абсолютно впевнений в тому, що чим ми найбільше дамо втрат російській армії і Росії, і ці втрати змусять в кінці кінців відмовитися від подальших дій.Але це була абсолютно моя помилка, тому що і на сьогоднішній день ми бачимо, що ймовірніше за все, що людський ресурс, де Росія є найдешевшим", — наголосив Залужний.

За словами Залужного, він помилково припускав, що масові втрати змусили б Кремль відмовитися від війни. Проте виявилося, що людський ресурс для Росії є найдешевшим, і Москва продовжує вести бойові дії, незважаючи на колосальні втрати особового складу. Це змінює підхід до війни, оскільки знищення живої сили противника залишається важливим, але не є єдиним вирішальним фактором для перемоги.

"І, принаймні, ми можемо констатувати факт, що Росія точно не рахується з людськими втратами і готова досягати своєї мети навіть через найважчі втрати – через втрати людей. Тому це потрібно враховувати. І, мабуть, максимальне нанесення втрат противнику в сьогоднішній день залишається актуальним, але точно не є ключем для, все ж таки до отримання перемоги", — сказав Валерій Залужний.

Щодо політичної підтримки Заходу, Залужний підкреслив, що Велика Британія продовжує беззаперечно підтримувати Україну, незалежно від заяв, які пролунали з боку США. Лондон чітко окреслив свою позицію як до, так і після останніх коментарів американських урядовців, що підтверджує стабільність британської підтримки України.

"Позиція Лондона, незважаючи на ті заяви, які пролунають з-за океану і урядовців США, позиція Великобританії залишається незмінна. До речі, це було сказано і до того, як пролунали оці останні заяви, і це було сказано вже після того, як ці заяви пролунали. Тому британський уряд і британський народ абсолютно підтримують Україну і залишаються на босі України", — констатував Залужний.

Нагадаємо, Валерій Залужний сказав у чому Росія перевершує Україну, а також назвав чотири умови закінчення війни.