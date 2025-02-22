Россия готова к колоссальным потерям ради войны — Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: t.me/Zaluzhnui

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, на что готова Россия ради победы в войне против Украины. Он высказался относительно будущего Украины.

Об этом Залужный сказал в интервью для NV.

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Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отметил, что нынешний этап войны заставляет пересмотреть подходы к ведению боевых действий. Он признал, что ранее считал ключевым фактором победы нанесение максимальных потерь противнику, но эта стратегия оказалась недостаточной. Россия не считается с собственными потерями и готова идти к своей цели, несмотря на огромное количество погибших.

"Я был абсолютно уверен в том, что если мы нанесем больших потерь российской армии, то они заставят их отказаться от дальнейших действий. Но это была абсолютно моя ошибка, потому что и сегодня мы видим, что человеческий ресурс, где Россия, является самым", — подчеркнул Залужный.

По словам Залужного, он ошибочно предполагал, что массовые потери заставили бы Кремль отказаться от войны. Однако оказалось, что человеческий ресурс для России является самым дешевым, и Москва продолжает вести боевые действия, несмотря на колоссальные потери личного состава. Это меняет подход к войне, поскольку уничтожение живой силы противника остается важным, но не является единственным решающим фактором для победы.

"И мы можем констатировать факт, что Россия точно не считается с человеческими потерями и готова достигать своей цели даже через самые тяжелые потери — через потери людей. Поэтому это нужно учитывать. И, пожалуй, максимальное нанесение потерь противнику на сегодняшний день остается актуальным, но точно не является ключом для полученя победы", — сказал Валерий Залужный.

Относительно политической поддержки Запада, Залужный подчеркнул, что Великобритания продолжает беспрекословно поддерживать Украину, независимо от заявлений, которые прозвучали со стороны США. Лондон четко очертил свою позицию как до, так и после последних комментариев американских чиновников, что подтверждает стабильность британской поддержки Украины.

"Позиция Лондона, несмотря на те заявления, которые прозвучат из-за океана, и чиновников США, позиция Великобритании остается неизменной. Кстати, это было сказано и до того, как прозвучали эти последние заявления, и это было сказано уже после того, как эти заявления прозвучали. Поэтому британское правительство и британский народ абсолютно поддерживают Украину и остаются на стороне Украины", — констатировал Залужный.

Напомним, Валерий Залужный сказал, в чем Россия превосходит Украину, а также назвал четыре условия окончания войны.