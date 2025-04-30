Залужний привітав Наєва з Днем народження та подякував за службу

Валерій Залужний та Сергій Наєв. Фото: t.me/Zaluzhnui

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав командувача тактичної групи "Вугледар" генерал-лейтенанта Сергія Наєва з Днем народження. Він подякував йому за науку та службу.

Про це Валерій Залужний написав у Telegram у середу, 30 квітня.

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Залужний привітав Наєва

"Доля офіцера важка і непередбачувана. Не кожному вона під силу. Але саме вона розставляє правильних людей на життєвому шляху", — наголосив Залужний.

Валерій Залужний та Сергій Наєв. Фото:

За його словами, він пишається знайомством та дружбою з Наєвим.

Допис Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 квітня Залужний виступив з промовою на відкритті Української Школи Управління в Лондоні.

Раніше Залужний повідомив, як дрони та штучний інтелект змінили арію України. За його словами, країні довелося розробити кілька способів вести новий вид війни.